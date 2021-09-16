Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor" Sonraki / Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı
Formula 1 Haberler

Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Alex Albon'un 2022 için Williams ile anlaşmasının ardından, Mercedes güç ünitesinin mülkiyetini koruyabilmek için Albon'un anlaşmasına çok katı ve net kuralların koyulduğunu açıkladı.

Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"

Williams, çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada 2022'de George Russell'ın yerini Red Bull'dan Alex Albon'un alacağını duyurdu.

Bu, gelecek sene Williams'ta Nicholas Latifi ile birlikte Albon'un yarışacağı manasına geliyor.

Wolff, daha önceki açıklamalarında Mercedes müşterisi bir takımda Red Bull bağlantılı bir sürücünün yarışmasının özellikle de Red Bull'un kendi güç ünitesi bölümünü kurması nedeniyle riskli olabileceğini söylemişti. 

Wolff, Albon'un Williams'ta yarışabilmesi için Red Bull'un onu serbest bırakması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmişti.

Red Bull'dan yapılan açıklamada Albon'u serbest bıraktıkları duyuruldu ancak gelecekte yeniden bir araya gelme konusunda açık kapı bırakıldı.

İtalya GP öncesi cuma günü konuşan Wolff, Williams'ın Albon ile anlaşması nedeniyle kızgın olmadıklarını ve Albon ile yapılan anlaşmada konuya has özel maddelerin koyulduğunu söyledi.

Wolff, "Biz her zaman bir takımın pilotlarını seçmede otorite olmasına saygı duyduk."

"Ben de Williams'taydım ve pilot kararına kimsenin karışmasını istemezdim. Aynı şekilde anlaşmalarda böyle bir değerlendirebileceğimiz hakkımız yok çünkü bir takımın pilotlar hakkındaki kararına karışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Bizim için önemli olan şey, başka bir güç ünitesinden bir pilot takıma katılacaksa, o zaman IP'yi korumak için açık ve katı kuralların koyulmasıydı."

"Williams ile her zaman harika bir uyum içerisinde olduk. Onlar bizim ne düşündüğümüzü ve neyin korunmasının önemli olduğunu çok iyi biliyorlar." dedi.

İlgili haberler:

Wolff, Albon'un 2022 boyunca Red Bull ile hiçbir bağlantısının olmayacağını vurguladı.

Wolff, "O açık bir şekilde gelecek 12 ay boyunca Williams pilotu olacak. O süre içerisinde Red Bull ile hiç bağlantısı olmayacak." dedi.

Wolff ayrıca 2020 sonunda F1'deki yerini kaybeden Albon'un geri dönmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Wolff, "Dürüst olmak gerekirse, Alex Albon beni ilgilendirmiyor olsa da dönüşünü kesinlikle destekliyorum."

"F1'de olmayı hak ediyor. O harika birisi ve onun bir araçta olacak olmasından mutluyum."

"AlphaTauri ya da Red Bull'da bir yer bulamadı ancak artık Williams'ta ve umarım orada uzun süre kalır."  dedi.

paylaşım
yorumlar
Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"

Önceki haber

Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"

Sonraki haber

Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı

Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Monza, 20 beygirlik farkı tekrar gösterdi"

5 s
2
Formula 1

Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"

1 s
3
Formula 1

Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı

1 s
4
Formula 1

Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek

6 s
5
Formula 1

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

8 s
Son Haberler
Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı
F1

Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı

1 s
Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"
F1

Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"

1 s
Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"
F1

Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"

2 s
Kubica: "Alfa Romeo'nun listesinde üstlerde değilim"
F1

Kubica: "Alfa Romeo'nun listesinde üstlerde değilim"

2 s
McLaren Group COO'su Jonathan Neale, 20 yılın ardından ayrılıyor
F1

McLaren Group COO'su Jonathan Neale, 20 yılın ardından ayrılıyor

3 s
Son Videolar
Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
3 s

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
21 s

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
21 s

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi 00:45
Formula 1
13 Eyl 2021

Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Hakkinen: "Bottas, Hamilton'a 1. sınıf takım arkadaşı oldu"
Formula 1

Hakkinen: "Bottas, Hamilton'a 1. sınıf takım arkadaşı oldu"

Stroll'ün incelemesinden uyarı çıktı İtalya GP
Formula 1

Stroll'ün incelemesinden uyarı çıktı

Euroformula Open Avusturya: Cem 3. yarışı 6. sırada tamamladı
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Avusturya: Cem 3. yarışı 6. sırada tamamladı

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Monza, 20 beygirlik farkı tekrar gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Monza, 20 beygirlik farkı tekrar gösterdi"

Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"

Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı

Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek
Formula 1 Formula 1

Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"
Formula 1 Formula 1

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

Wolff: "Kafa karıştırıcı Sprint formatı ile kimse risk almaz"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Kafa karıştırıcı Sprint formatı ile kimse risk almaz"

Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"

Morbidelli fabrika Yamaha’ya, Dovizioso SRT'ye geçti!
MotoGP MotoGP

Morbidelli fabrika Yamaha’ya, Dovizioso SRT'ye geçti!

Son Haberler

Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, SF71H ile Imola'da piste çıktı

Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"

Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"

Kubica: "Alfa Romeo'nun listesinde üstlerde değilim"
Formula 1 Formula 1

Kubica: "Alfa Romeo'nun listesinde üstlerde değilim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.