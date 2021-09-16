Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"

Williams, çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada 2022'de George Russell'ın yerini Red Bull'dan Alex Albon'un alacağını duyurdu.

Bu, gelecek sene Williams'ta Nicholas Latifi ile birlikte Albon'un yarışacağı manasına geliyor.

Wolff, daha önceki açıklamalarında Mercedes müşterisi bir takımda Red Bull bağlantılı bir sürücünün yarışmasının özellikle de Red Bull'un kendi güç ünitesi bölümünü kurması nedeniyle riskli olabileceğini söylemişti.

Wolff, Albon'un Williams'ta yarışabilmesi için Red Bull'un onu serbest bırakması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmişti.

Red Bull'dan yapılan açıklamada Albon'u serbest bıraktıkları duyuruldu ancak gelecekte yeniden bir araya gelme konusunda açık kapı bırakıldı.

İtalya GP öncesi cuma günü konuşan Wolff, Williams'ın Albon ile anlaşması nedeniyle kızgın olmadıklarını ve Albon ile yapılan anlaşmada konuya has özel maddelerin koyulduğunu söyledi.

Wolff, "Biz her zaman bir takımın pilotlarını seçmede otorite olmasına saygı duyduk."

"Ben de Williams'taydım ve pilot kararına kimsenin karışmasını istemezdim. Aynı şekilde anlaşmalarda böyle bir değerlendirebileceğimiz hakkımız yok çünkü bir takımın pilotlar hakkındaki kararına karışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Bizim için önemli olan şey, başka bir güç ünitesinden bir pilot takıma katılacaksa, o zaman IP'yi korumak için açık ve katı kuralların koyulmasıydı."

"Williams ile her zaman harika bir uyum içerisinde olduk. Onlar bizim ne düşündüğümüzü ve neyin korunmasının önemli olduğunu çok iyi biliyorlar." dedi.

Wolff, Albon'un 2022 boyunca Red Bull ile hiçbir bağlantısının olmayacağını vurguladı.

Wolff, "O açık bir şekilde gelecek 12 ay boyunca Williams pilotu olacak. O süre içerisinde Red Bull ile hiç bağlantısı olmayacak." dedi.

Wolff ayrıca 2020 sonunda F1'deki yerini kaybeden Albon'un geri dönmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Wolff, "Dürüst olmak gerekirse, Alex Albon beni ilgilendirmiyor olsa da dönüşünü kesinlikle destekliyorum."

"F1'de olmayı hak ediyor. O harika birisi ve onun bir araçta olacak olmasından mutluyum."

"AlphaTauri ya da Red Bull'da bir yer bulamadı ancak artık Williams'ta ve umarım orada uzun süre kalır." dedi.