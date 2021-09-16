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Formula 1 Haberler

Kubica: "Alfa Romeo'nun listesinde üstlerde değilim"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Robert Kubica, 2022 Formula 1 sezonu için Alfa Romeo'nun listesinde çok fazla isim olduğunu, bu yüzden kendisinin daha çok spor araç yarışlarına odaklanacağını söyledi.

Kubica: "Alfa Romeo'nun listesinde üstlerde değilim"

2008 Kanada GP galibi Kubica, bu sezon Kimi Raikkonen'in yokluğunda Hollanda ve İtalya GP'lerine katıldı.

2020'de Alfa Romeo'ya yedek pilot olarak katılan Kubica'nın ana sponsoru Orlen, takımın isim sponsoru konumunda.

2022 için gridde sadece Alfa Romeo'da bir boşluk var gibi görünüyor. Takım geçtiğimiz haftalarda Valtteri Bottas'ı açıkladı ancak onun yanında kimin olacağı şimdilik bilinmiyor. Takımın seçenekleri arasında mevcut pilotu Antonio Giovinazzi varken, son dönemde Formula 2 pilotu Guanyu Zhou'nun da adı Alfa Romeo ile anılıyor ve Zhou'nun şansının yüksek olduğu söyleniyor.

Kubica, tam zamanlı geri dönüş ihtimalini reddetmese de, Alfa Romeo'nun listesinde kendisinden önce daha büyük şansa sahip isimlerin olduğunu düşünüyor.

Kubica, "Hayatımda bir günde olumlu ya da olumsuz her şeyin değişebileceğini gördüm."

"Bu yüzden asla, asla dememek lazım. Ancak gerçekçi olmak gerekirse listede muhtemelen daha yukarıda yer alan başka pilotlar var."

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Kim olacağını bilmiyorum. Bunu Fred'e sormalısınız. Dayanıklılık yarışlarında bir programım var ve normal olarak ortaya odaklanmış durumdayım."

"Zandvoort'tan bu yana biraz farklılık oldu çünkü buradaydım."

"Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Ancak gelecek ne getirirse getirsin, onu bekleyip görmem lazım." dedi.

Geçen sene DTM'de yarışan Kubica, bu sene Team WRT ile Avrupa Le Mans Serisi'nde mücadele ediyor. Kubica ayrıca Daytona 24 Saat ve Le Mans 24 Saat yarışlarına katıldı. Kubica'nın ekibi Le Mans 24 Saat'te LMP2 sınıfında zafere gidiyordu ancak 24 saatlik yarışın son turunda yolda kalınca bunu başaramadı.

Kubica, farklı bir seride yarışırken son dakikada F1 aracına çağrılmanın zorluğunun göz ardı edildiğini söyledi.

Kubica, "Diğer insanların çoğu, F1 aracına oturup ritim bulmanın ne kadar büyük ve zor bir görev olduğunu fark etmiyorlar."

"Dürüst olmak gerekirse ben yaklaşımımı sevdim. Yaşımı söylemek istemiyorum çünkü yaşlanıyorum! Ancak deneyimim bana sakin kalıp adım adım ilerlemem, rahat hissettiğim zaman oyunu yükseltmem gerektiği konusunda yardımcı oldu."

"Kendime güvenmediğim zaman, ki bu oldukça açıktı, daha çok güvende olmayı tercih ettim." dedi.

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