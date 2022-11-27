Villeneuve: "Gelecek yıl 'en iyi' Lewis'i göreceğiz"

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Lewis Hamilton, 2022'de kariyerinin en zorlu sezonlarından birisini geçirdi ve yıl boyunca tek bir zafer dahi alamadı.

Bu, Hamilton'ın kariyeri için bir ilkti çünkü 2007'den bu yana hep en az bir zafer elde etmeyi başarıyordu.

Abu Dhabi GP sonrası Formule1.nl'ye konuşan Villeneuve, Hamilton'ın gelecek yıl daha da güçlü dönmesini beklediğini dile getirdi.

Villeneuve, "Gelecek yıl Lewis Hamilton'dan çok şey bekliyorum."

"En iyi Lewis'i göreceğiz. İlk kez bir sezonu pole pozisyonu ve galibiyet almadan tamamladı, yani bundan etkilenecek. Ayrıca Mercedes gelişiyor. Bunu Brezilya'da gördük."

"Abu Dhabi yarışının başında Lewis yerini geri vermek zorunda kaldı ve orta lastiklerle epey zorlandı ancak sert lastiklere geçtikten sonra pistte uçuyor gibiydi."

"Abu Dhabi yarışında, mekanik bir arıza nedeniyle bu sezon ilk kez yarış dışı kalması yazık oldu." dedi.

Villeneuve, yazısında farklı konulara da değindi ve bunlar arasında Sebastian Vettel'in emekliliği de vardı.

Villeneuve, "Sebastian Vettel'i tekrar görebilecek miyiz merak ediyorum. Onun için zor bir yıl oldu, pist dışında pek çok şeyle meşguldü."

"Son yarışlarda gerçekten iyiydi. Formula 1'i özleyecek ve hangi rol olursa olsun F1'e geri dönerse hiç şaşırmam."

"Uzun süre boyunca buralarda olunca sıkılmaya başlıyorsunuz ve evde ailenizle olmak istiyorsunuz. Ancak birkaç ay sonra işler değişebilir." dedi.