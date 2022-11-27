Red Bull, çifte şampiyonluğu Milton Keynes şehir merkezinde kutlayacak
Red Bull, 2022 sezonunda elde ettiği çifte şampiyonluğu, Milton Keynes şehir merkezinde düzenleyeceği gösterilerle kutlayacak.
Red Bull, bu yıl gösterdiği harika performansla, 2013 sezonunun ardından ilk kez hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.
Bu, Red Bull'un F1'de elde ettiği altıncı sürücüler ve beşinci takımlar şampiyonluğu olurken, henüz şampiyonluğu doyasıya kutlamadılar.
Red Bull, elde ettiği şampiyonlukları, geçmişte akımın fabrikalarının bulunduğu Milton Keynes şehrinde düzenlediği gösterilerle kutluyordu.
Şimdi takımın her iki şampiyonayı da kazanmasının ardından, yine benzer bir kutlama yapılmasına karar verildi.
Görünüşe bakılırsa Midsummer Boulevard konumunda, eski Red Bull araçlarıyla gösteri sürüşleri düzenlenecek ve şampiyonluk doyasıya kutlanacak.
Kutlama için 10 Aralık tarihi seçildi. Bu da İtalya'da düzenlenecek FIA Galası'ndan bir gün sonra yapılacağı anlamına geliyor. Bu galada hem Verstappen hem de Red Bull şampiyonluk kupalarını alacak ve ertesi gün de kutlama yapılacak.
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