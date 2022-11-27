Hakkinen: "Alfa Romeo'nun atıncılığı takım için harika"
Mika Hakkinen, Alfa Romeo'nun 2022'de iyi bir sonuç almasından dolayı mutlu.
Hinwil merkezli Alfa Romeo, 2022 yılına orta grubun en güçlü takımı olarak başladı ve Imola'da harika bir beşincilik elde ettiler.
Sonrasında Monako'da galibiyet için çekişebileceği düşünülürken, takım yavaş yavaş geriye düştü ve son yarışlarda puan dahi alamadı. Fakat ilk bölümde aldıkları iyi sonuçlarla sezonu altıncı sırada tamamlayıp, son yıllardaki en iyi sonuçlarını aldılar.
Bu konu hakkında konuşan Mika Hakkinen, Valtteri Bottas ve Alfa Romeo için epey mutlu olduğunu söyledi.
Unibet'e konuşan Hakkinen, "Valtteri Bottas için de çok mutluyum çünkü Alfa Romeo'ya geldi, takımla deneyimlerini paylaştı ve gerçekten iyi sonuçlar aldı."
"Küçük takımlar için sezonun ilk yarısında iyi performans sergilemek son derece önemlidir çünkü sezon ilerledikçe büyük takımlar her zaman daha fazla performans bulurlar."
"Valtteri ilk dokuz yarışta Imola'daki 5.'lik de dahil olmak üzere yedi kez puan aldı ve Meksika ve Brezilya'da ilk ona girerek sezonu iyi şekilde tamamladı."
"Alfa Romeo, takımlar şampiyonasında McLaren'ın gerisinde kaldı fakat Aston Martin'in önünde yer alarak iyi bir başarıya imza attı."
"Umarım gelecek yıl daha iyisini yapabilirler." dedi.
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