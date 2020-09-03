Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor

Bu hafta sonu takımların yeni bir teknik direktife yani sıralama modu yasağına uyum sağlaması gerekiyor.

Buna göre takımlar, sıralama turları ve yarışta aynı motor moduyla mücadele etmek zorundalar.

Mercedes, Q3'teki güçlü sıralama moduyla bilinen üreticilerden bir tanesi ve bu yasaktan en çok etkilenen üretici olabileceği düşünülüyor.

Ancak Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu için gayet olumlu konuştu.

Belçika GP analiziyle sözlerine başlayan Wolff, "Spa son yıllarda en güçlü olduğumuz pist değildi. Bu yüzden bu yıl telafi ettiğimizi görmek ve Belçika'dan 1-2 olarak ayrılmak iyi hissettiriyordu."

"Birkaç hafta önce aracımızın Maggots ve Becketts'tan geçişini seyretmek için Silverstone'daki pistin kenarına gelmiştim. Geçen hafta sonu Spa'da da Eau Rouge ve Pouhon'dan geçişini seyrettim. W11'in virajlardaki agresifliğinden çok etkilendim. Bu, Brackley ve Brixworth'teki çalışanlarımızın muazzam çabalarıyla, ne kadar güçlü bir araç hazırladığımızı gösteriyor."

"Üçlü yarışın ikinci ve üçüncü ayağında Monza ve Mugello'ya, yani İtalya'ya gideceğiz. Ünlü Hız Tapınağı, düzlük süratinin çok önemli olmasından ötürü gerçek bir düşük yere basma gücü pisti. Yarışı geçmişte genellikle pole pozisyonundan başlayan isimler kazandı. Bundan ötürü sıralama turları İtalya'da çok önemli olacak."

"Hem güce olan hassasiyeti hem de sıralama turlarının önemi, Monza'yı, bu hafta sonu yürürlüğe girecek olan yeni teknik direktifin etkisini test etmek için mükemmel bir pist haline getiriyor. Bu teknik direktif, takımların sıralama turlarında ve yarışta aynı içten yanmalı motor moduyla çalışması gerektiğini belirtiyor. Cumartesi ve pazar günleri, takımlar arasındaki güç düzeninin nasıl etkileneceğini görmek ilginç olacak. Bu yeni kuralla birlikte de rekabet gücümüzü kanıtlamak için sabırsızlanıyoruz."