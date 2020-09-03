Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor

paylaşım
yorumlar
Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, bu hafta sonu yapılacak İtalya GP'de yeniden güçlü olmalarını ve teknik direktife rağmen güçlerini bir kez daha göstermelerini umuyor.

Bu hafta sonu takımların yeni bir teknik direktife yani sıralama modu yasağına uyum sağlaması gerekiyor.

Buna göre takımlar, sıralama turları ve yarışta aynı motor moduyla mücadele etmek zorundalar.

Mercedes, Q3'teki güçlü sıralama moduyla bilinen üreticilerden bir tanesi ve bu yasaktan en çok etkilenen üretici olabileceği düşünülüyor.

Ancak Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu için gayet olumlu konuştu.

Belçika GP analiziyle sözlerine başlayan Wolff, "Spa son yıllarda en güçlü olduğumuz pist değildi. Bu yüzden bu yıl telafi ettiğimizi görmek ve Belçika'dan 1-2 olarak ayrılmak iyi hissettiriyordu."

"Birkaç hafta önce aracımızın Maggots ve Becketts'tan geçişini seyretmek için Silverstone'daki pistin kenarına gelmiştim. Geçen hafta sonu Spa'da da Eau Rouge ve Pouhon'dan geçişini seyrettim. W11'in virajlardaki agresifliğinden çok etkilendim. Bu, Brackley ve Brixworth'teki çalışanlarımızın muazzam çabalarıyla, ne kadar güçlü bir araç hazırladığımızı gösteriyor."

"Üçlü yarışın ikinci ve üçüncü ayağında Monza ve Mugello'ya, yani İtalya'ya gideceğiz. Ünlü Hız Tapınağı, düzlük süratinin çok önemli olmasından ötürü gerçek bir düşük yere basma gücü pisti. Yarışı geçmişte genellikle pole pozisyonundan başlayan isimler kazandı. Bundan ötürü sıralama turları İtalya'da çok önemli olacak."

"Hem güce olan hassasiyeti hem de sıralama turlarının önemi, Monza'yı, bu hafta sonu yürürlüğe girecek olan yeni teknik direktifin etkisini test etmek için mükemmel bir pist haline getiriyor. Bu teknik direktif, takımların sıralama turlarında ve yarışta aynı içten yanmalı motor moduyla çalışması gerektiğini belirtiyor. Cumartesi ve pazar günleri, takımlar arasındaki güç düzeninin nasıl etkileneceğini görmek ilginç olacak. Bu yeni kuralla birlikte de rekabet gücümüzü kanıtlamak için sabırsızlanıyoruz."

 
Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"

Önceki haber

Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"

2020 Formula 1 Türkiye GP tribün bileti fiyatları ne kadar olacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP tribün bileti fiyatları ne kadar olacak?

Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"

Serhan Acar, TOSFED Genel Sekreteri oldu!
GENEL GENEL / Son dakika

Serhan Acar, TOSFED Genel Sekreteri oldu!

Son Haberler

Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor

Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"

McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"

1s
2
Formula 1

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

3
Formula 1

McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında

4
Formula 1

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"

5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP tribün bileti fiyatları ne kadar olacak?

Son Haberler

Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor
F1

Mercedes, sıralama modu yasağına rağmen gücünü kanıtlamak istiyor

Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"
F1

Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"

McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında
F1

McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"
F1

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı
F1

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı

Son Videolar

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar 02:52
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.