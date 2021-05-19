Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi

Vettel, 2017 ve 2018 senelerinde Hamilton ile şampiyonluk mücadelesine girmişti. Alman pilot, özellikle 2017 senesinde 14. yarışa kadar şampiyonayı lider götürse de sene sonunda şampiyonluk Hamilton'a gitmişti.

Vettel'in aynı basın toplantısında yer aldığı Max Verstappen de bu sene Hamilton ile şampiyonluk mücadelesinde.

Verstappen'e verebileceği herhangi bir tavsiyesi olup olmadığı sorulduğunda Vettel, soruyu şöyle yanıtladı: ''Bir tavsiyem yok. Ben başarılı olamamıştım, Lewis beni yendi. Yani ona tavsiye vermemem daha iyi olur! Tahmin ediyorum ki o Lewis'i yenmek istiyordur, uzun bir sene ve çokça yarış var yani bu böyle [ benim tavsiye vermemle] çalışmıyor. Ona tavsiye vermeyeceğim.''

Vettel'in ikilinin şampiyonluk mücadelesi hakkındaki görüşleri ise şöyle: ''Bilmiyorum, neler yaşandığını çok göremedim çünkü oldukça arkadaydım ama evet, bence tempo olarak oldukça yakınlar.''

''Tempo olarak yakın olduğunuzda da genellikle aynı pozisyon için pist üstünde savaşıyorsunuz. Bence iki farklı takımın ve aracın liderlik için savaşması güzel. Açık bir şekilde, bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağı sene ilerledikçe göreceğiz.''

2011 ve 2017 senelerinde Monako'da zafere ulaşan Vettel, Monako'nun zorlukları hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Yani, [Circuit de Monaco] güzel bir pist. Bence asıl meydan okuma, hiçbir hataya yer olmaması. Pist limitleri, bu konu Max'ı daha çok ilgilendiriyor, pist limitleri doğal bir şekilde belirleniyor.''

''Yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bence burada çok fazla tarih olması bunu sağlıyor. Sanırım bu yıl biraz daha farklı olacak çünkü normal atmosfer olmayacak ama bu Grand Prix'nin etrafında çok fazla tarih yatıyor ve birçok insan takip ediyor.''

''[Bu yarış] özel ve kesinlikle burada kazanmak da özel. Bence burası güzel bir meydan okuma ancak çok da sıkıcı olabiliyor. Eğer birinin arkasına takılırsanız, oldukça sinir bozucu olabiliyor çünkü burada geçiş yapmak kolay değil.''

Yeni takımı Aston Martin'e hâlâ alışmaya çalışan Vettel, araçtaki güveninin hâlâ %100 olmadığını söylemişti. Ancak Monako gibi bir pistte araca duyulan güven, belki de en büyük faktörlerden.

Araçtaki güncellemeler ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarıştaki şansları hakkında konuşan Vettel, ''Güncellemeler çalışıyor. Bence onlar yapmaları gereken şeyleri yapıyorlar. Bu pozitif bir durum. Daha fazlasına da sahip olmak isterdik ama burada da küçük bir adım atacağız.''

''Fabrikadaki çocuklar çok sıkı çalışıyor. Özgüven açısından ise zirve yapmak için iyi bir zaman. Gelişmek için acele etmedim ve umarım bu hafta sonu her şey iyi olacak.'' dedi

McLaren CEO'su Zak Brown, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajlarda, Hamilton ve Verstappen'in kaza yapmasının an meselesi olduğunu söylemişti. Vettel ise aynı görüşte değil.

Konu hakkında konuşan Vettel, ''Onları gözlemlemiyorum, her şey olduğu gibiyken bile oldukça yoğunum. Bence dışarıdan izleyen insanların, muhabirlerin anlamadığı; her şeyin ne kadar yakınlaşabileceği ve bazen işlerin kasıtsız da olsa yanlış gidebileceği.''

''Kimse birini geçmeye çalışırken, kendini ve diğer aracı yarış dışı bırakmak istemiyor çünkü her şeyin bir anda yanlış gitme olasılığı çok fazla. Fakat bazen birini geçmek veya savunma istiyorsun, araçlar arasındaki mesafeler çok küçük olabiliyor ve her şeyin yanlış gitmesi için çok az şey gerekiyor.''

''Şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardılar ve bence bu onların kalitesini gösteriyor. Bir kaza için neden bu kadar heyecanlandığınızı bilmiyorum. Bence, kaza yapmadan yakın bir şekilde yarışabildikleri için heyecanlı olmalısınız. Bence yetenek gerektiren şey bu, kaza yapmak değil.''

''Biliyorum sizin için parçaların uçuşması daha eğlenceli olabiliyor ancak biz, her seferinde limitte olma konusunda ustalaştığımızda mutlu oluyoruz.''

Brown ayrıca, Nico Rosberg'in, Lewis Hamilton'ın Turbo Hybrid dönemindeki en zorlayıcı rakibi olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Vettel'e 2017 ve 2018 sezonunda altındaki araçların kazanmak için yeterli olup olmadığı ve Brown'un yorumları soruldu.

Vettel, bu soruyu şöyle yanıtladı: ''O [Brown], konuşmayı seviyor. Her şeyin sonunda şampiyonaları kazanamadık. Şampiyonaları lider götürüyorduk ancak sonunda kazanamadık. Bence bu iki senede de sezona çok güçlü başlamıştık ama sonlarda güçlü değildik.''

''Bence bu yüzden kaybettik, sadece sene genelinde yeterli hızımız yoktu. Sanırım Max da bu konu hakkında konuştu, bütün paketin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu konuda Mercedes 2014'den beri çok güçlü ve bu yüzden kazanabilecek her şeyi kazandılar.''

Sebastian Vettel, Aston Martin, walks the circuit with team mates Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images