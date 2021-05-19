Norris: ''İmza atmak için çok düşünmeme gerek yoktu''

2021 Formula 1 sezonunu güçlü götüren isimlerden olan McLaren pilotu Lando Norris, bu yıl Woking merkezli takımla üçüncü yılına girdi.

Bugün yapılan açıklamalara göre McLaren, İngiliz pilotla çok yıllık bir sözleşme yaptı ve Norris, 2022'den sonra da takımda yarışacak.

Monako'daki yarıştan önceki basın toplantısında konuşan Norris, kontratı imzalama kararının kolay olduğunu ve bu kararından çok mutlu olduğunu açıkladı.

Kontrat uzatma kararının kolay olup olmadığı sorulan İngiliz pilot, ‘’Evet! Kolaydı. Olduğum yerden ve burada geçirdiğim son iki yıldan çok mutluyum. Kişisel olarak iyi bir yerde olduğumu hissediyorum.''

''Takımdan, yaptıkları işlerden ve gelecek yıllar için yaptıkları planlamalardan çok memnunum. Yani evet, çok mutluyum.''

"Öncelikle, Formula 1’de kalıp, sevdiğim şeyi yapmaya devam edebileceğim. Aynı zamanda, bu yolculuğuma, seriye başladığım takımla devam edebileceğim. Bu hikayeye devam edecek olmaktan çok mutluyum.’’ ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Formula 1'de kurallar değişecek ve yeni bir dönem başlayacak. McLaren'ın bu konu hakkındaki planlarının en çok neyin onu heyecanlandırdığı sorulan Norris, rüzgar tünelini çok beğendiğini açıkladı ve şunları ekledi: ‘’Hepsi! Gelecek birçok şey var ve sanırım en çok yeni rüzgar tünelini beğendim. Birçok şey hâlâ takımın yapısı açısından yeni.''

''Bu yüzden hâlâ bunları pekiştirmeye çalışıyoruz ve bence, yapıdan dolayı, takım olarak çalışma şeklimiz de henüz yeni. Önümüzdeki sezonlarda daha iyi olacağız.''

''Takım olarak, hâlâ çalışmamız gereken çok alan var, sadece araç üzerinde çalışmayacağız. Planlarımız da çok iyi. Günün sonunda ben sadece sürücüyüm.''

İngiliz pilot, takımın yönetiminin, ona destek olduğundan da bahsetti.

''Takımın yönetim kısmı, sizi kendinizden emin ve doğru yerdeymişsiniz gibi hissediyor. Andreas ve Zak bana bir sürücünün duymak istediği ve özgüven artırıcı şeyler söylediler.’’

Norris, başka fırsatları görmek için bekledi mi, yoksa uzun vadede takımın birinci pilotu olmak onun için daha mı önemliydi sorusuna şöyle yanıt verdi: ‘’Evet, daha çok ilk kısmı. Bence, özellikle gelecek sezona girerken, takım olarak istikrarlı olmak istersiniz ancak aynı zamanda sürücü olarak da, bunu kafamdan çıkarıp, sezonun geri kalanına odaklanmak ve bunu bir daha düşünmemek iyi oldu.''

''İlk kez bir kontrat aşamasında sonuna doğru bu kadar ilerledim. İlk sezonda da bunu yapmış bunu yapmıştım ancak o daha kaçınılmazdı. Eğer iyi bir ilk sezon geçirirsem, birlikte devam edecektik. Ancak bu daha çok, kontratın sonuna gelip ‘ne yapmam gerekiyordu?’ diye düşünmek gibi. Yaptığımız gelişimden çok mutluyum, uyguladığımız plandan da.’’

‘’Kendim ve takım için, hatta her takım için en iyi olan şey, yapıyı takım içinde korumak ve herkesin özgüven kazanmasını sağlamak. Bence, bu kendi özgüvenim için iyi oldu.''

McLaren pilotu, imza atmak için düşünmesine çok gerek olmadığını ve kararı üzerinde de çok düşünmediğini ekledi.

''Ancak, gelecek sezon yeni kuralların gelmesiyle bu durum, takım için de iyi oldu çünkü devamlılık sağlanacak. Karar üzerinde çok düşünmedim. Şu anda olduğum yerden mutluyum ve imza atmak için çok düşünmeme gerek yoktu.’’

Norris son olarak, takıma geldiğinden beri nelerin değiştiğinden bahsetti. İngiliz pilot, takımdaki enerjinin değiştiğini ve artık fabrikadakilerin daha mutlu olduğunu belirtti.

‘’Sanırım, kişisel bir açıdan bakarsak, birçok kişi hâlâ aynı. Tabii ki birkaç değişiklik oldu ancak şu an, buraya ilk girdiğimdeki gördüğüm yüzlerin çoğu hâlâ aynı. Sanırım bu iyi bir şey, birçok tanıdık yüz var ve her seferinde fabrikaya gittiğimde çok iyi anlaştığım kişiler var.''

''Ancak asıl değişen şeyler, moral ve motivasyon, genel olarak enerji. Fabrikaya girdiğinizde herkes artık daha mutlu ve daha çok gülümsüyorlar, bu harika. Bir sonraki adımlar için daha heyecanlılar ve Red Bull ile Mercedes’e olan arayı kapatmaya çalışıyorlar.''

''Onlar adına podyum kazandığımız her sefer, çok mutlu oluyorlar ve bu da herkesi daha da heyecanlandırıyor. Bu harika bir şey. Gerçekten değişen şey, takımın enerji seviyeleri oldu. Heyecan ve motivasyonumuz arttı. Bu en önemli şey. Her şey, iyi bir yönde gidiyor.’'

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images