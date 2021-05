Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor

Sainz, McLaren’da kariyerinin en iyi iki sezonunu geçirdikten sonra, Ferrari’de yeni bir başlangıç yaptı. Hâlâ yeni takımına alışma sürecinde olan İspanyol pilot, şu ana kadar Ferrari ile çıktığı dört yarışın üçünde ilk 10’da finiş görmeyi başardı.

Yine de kendisinin McLaren’daki performansına henüz tam olarak ulaşamadığını düşünen pilot, eski takım arkadaşı Norris’in bu seneki performansıyla birlikte dünya şampiyonluğu kumaşına sahip olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

Sainz, “Bence çok benzer seviyede performans gösteren ve dünya şampiyonluğu potansiyeli taşıyan birkaç pilot var ve Lando’da bunlardan biri. Sadece bunu başarmak için doğru araca ihtiyacı var.”

“Bu gruba kendimi, Charles’ı ve birkaç pilotu daha dahil ederim. Formula 1’deki seviye çok yüksek ve ne yazık ki kendimizden çok takımın neler yapabildiğine bağlıyız. Fakat bence Lando’nun kazanma potansiyeli var ve McLaren’ı tekrar zirveye taşıyabilir.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, with Lando Norris, McLaren 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca Sainz, Monako’da çıktığı her yarışı puan barajı içerisinde tamamlayan az sayıdaki pilotlardan biri ve bu hafta sonu da bu seriyi devam ettirmeyi planlıyor.

İspanyol pilot “Bence her şeyden önce [Monako], tüm sezon boyunca geldiğimiz en heyecan verici pistlerden biri. Bunun sebebi ise burada yaşadığınız adrenalin patlaması ve duvarların çok yakın olduğu bu pistte, çok yüksek hızlarda kendinizi ve aracınızı oldukça zorlamanız gerekmesi.”

“Gerçekten akıl alır gibi değil ve evet, 2008'den beri Monako ile iyi bir ilişkim var. Burada ilk kez karting'de bir Monako kart kulübü vardı ve [onların düzenlediği yarışı] kazanmıştım, o zamandan beri burayı her zaman çok sevdim. Onun dışında alt serilerde ve F1'de burada birçok zaman geçirdim, tüm bu yıllar boyunca caddelerde her zaman rahat hissettim. Bu yüzden evet, tanıdık geliyor. Bu bana her zaman iyi bir fırsat gibi geliyor."

Bunun ardından Sainz, bu sezon için olan hedeflerinden de bahsetti.

İspanyol pilot, “Sanırım hedeflerim, rekabet açısından Charles'ın söylediklerine çok benziyor. Barselona'ya ve ilk birkaç yarışa çok benzer bir yerde olmayı umuyoruz, bu yüzden hedefimiz çok fazla değişmeyecek. Monako'daki yarışın, araca ne kadar güven duyabileceğime dair iyi bir gösterge olacağını düşünüyorum."

"Yani, Ferrari ile Monako'da hızlı olmayı başarırsam ve oldukça çabuk bir şekilde hızlanırsam, bu muhtemelen benim araca olan güvenimin en yüksek seviyeye yaklaştığı anlamına gelir. Bu yüzden bunun iyi bir gösterge olacağını düşünüyorum."

"Bu anlamda hedeflerim sadece mücadeleye devam etmekle kalmayıp kendimi zorlamak, aracı sınırlarını bulmaya çalışmak ve en azından sıralama turlarında zirveye ulaştığımızdan emin olmak için her hafta sonu yavaş yavaş ilerlemek olacak." dedi.