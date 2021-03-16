Vettel: "Sürüş tarzımla ilgili konu bağlamı dışına çıkarıldı"

Son yıllarda Ferrari'nin Sebastian Vettel'e uygun araçlar vermediği yönünde pek çok yorum yapıldı.

Yeni sezonda Vettel'in mücadele edeceği Aston Martin takımı, Alman pilot için "daha stabil" bir arka taraf vermeyi hedefliyor.

Ancak Vettel, bu konunun son dönemde çok büyütüldüğünü söylerken, arkadan kayma yaşayan araçları sevmediği yönündeki görüşün yanlış olduğunu belirtti.

AutoHebdo'ya konuşan Alman pilot, "Son yıllarda aracın arka taraf dengesiyle ilgili konunun biraz bağlamından çıkarıldığını düşünüyorum."

"Geçmişte Red Bull ya da Ferrari'deki ilk yıllarımda sürdüğüm araçlara bakarsanız, aracın arka tarafı bazen yeterince tutarlı değil. Yani bu konuda diğer sürücülerden daha fazla zorluk yaşadığım ya da savunması olduğum doğru değil."

"Özellikle önden kayan araçları sevmiyorum. Ancak diğer taraftan arkadan kayma olursa, durumu kontrol etme aralığı daha geniş oluyor. Önden kayma ile uğraşmak zorunda kaldığınızda, buna karşı koyabilmek için uygulanması gereken sürüş teknikleri var, ancak her şey ellerinize bağlı."

"Daha tutarlı ama hareketli bir arka tarafı tercih ediyorum, çünkü arkadan kayma size virajlarda yardımcı oluyor. Ancak eğer aracın arka tarafı çok tutarsızsa, o zaman çok fazla zaman kaybedersiniz ve kimse bunu istemez."

"Her aracın kendine özgü bir ruhu ve kendine özgü bir davranış şekli var. Ancak etrafınızda olup bitenlerden mutlu ve memnunsanız, öyle ya da böyle limitlerine kadar zorlayabilmek adına aracın sürüşüne daha kolay uyum sağlarsınız."

"Çıktığımız yolun uzun olduğunu ve hemen istediğimiz yere ulaşamayacağız biliyoruz. Zafere giden yol kolay olmayacak. Şimdi yepyeni bir yerdeyim. Kendi açımdan sayfayı çevirmek önemliydi ve artık geleceğe bakıyorum."

"Aston Martin'de çok iyi karşılandım. Ferrari dönemi, inanılmaz insanlarla tanışmaktan onur duyduğum eşsiz bir deneyimdi. Onları sonsuza tek kalbimde taşıyacağım. Son yılım belki iyi gitmemiş olabilir, çünkü 2020'deki performansımdan memnun değilim. Ancak genel anlamda pişmanlığım yok." dedi.