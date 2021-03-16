Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

İspanyol pilot, son iki yılı McLaren'da geçirdi ve bu yıl Ferrari Formula 1 ekibiyle yarışmaya başladı.

Sezon öncesi testlerinde yeni Ferrari'yi ilk kez deneyen Sainz, yeni araca ve mevcut mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

AS'a konuşan Sainz, "Yeni aracın geçen yıla kıyasla ileriye doğru bir adım olup olmadığını yargılamak benim için çok zor. Bu yıl araçlar teorik anlamda daha yavaş. Charles yeni araç hakkında kötü bir şey söylemiyorsa, bence bu başlı başına bir artıdır."

"Şahsen işime odaklanıyorum ve hem araç hem de takım hakkında bilgi edinmeye çalışıyorum. Şu anda herhangi bir sorunum yok, ancak tam güçte de gitmiyorum." dedi.

Yeni aracın beklentilerini karşılayıp karşılamadığı sorusuna Sainz, "Evet. Test sayısı sınırlı olduğu için simülatör üzerinde daha fazla çalıştık ve görünüşe bakılırsa aracın davranışları, beklentilerimizle uyumlu. Gelişim kaydettik ancak diğerleri de geliştiler.

"Bu, bir alanda veya başka bir alanda daha fazlasını yaptığımız anlamına gelmiyor. Her şeyi geliştirdik, çünkü bir takım Mercedes'e tek turda bir saniye kaybediyorsa, o zaman tüm alanlarda geridedir."

"Hepimizin sabra ihtiyacı var. Her şeyi tek bir yılda düzeltemezsiniz." cevabını verdi.

Sainz, yeni motor hakkında ise şunları ekledi: "Yeni motor hakkında sonuca varmak için henüz çok erken olduğu düşüncesindeyim. Ancak motor gücünü geçen yıla göre artırdık. Bu verilerde apaçık görülüyor."

"Bana öyle geliyor ki diğerleri de geliştiler. McLaren'ın hızına bir bakın. Şahsen düzlüklerde en hızlı olacağımızdan emin değilim, ancak gelişmek bizim için çok önemli."

Mercedes'in testlerde yaşadığı zorluklar, rakiplerini heyecanlandırsa da, Sainz henüz bir yargıya varmaktan kaçınıyor.

"Testlerde hiçbir şeye veya hiçbir takıma inanmıyorum. Hep söylediğim gibi, kimin ne kadar hızlı olduğunu yargılamak için henüz çok erken. Her takım 200'den fazla tur attı ve motor ayarları veya yakıt miktarı hakkındaki verilere bakacak vaktimiz olmadı."

"Genel anlamda Red Bull Racing oldukça iyi görünüyor. Ayrıca McLaren, aerodinami üzerinde son derece olumlu bir etkiye sahip olan daha kompakt bir motora geçti. Ayrıca bu motor daha güçlü. İlerleme kaydedeceklerine eminim. Alpine araçları da hızlı görünüyor."

"Ferrari olarak neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ancak bence biraz daha zamana ihtiyaç var."