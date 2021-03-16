Marko: "Favori Mercedes"

Red Bull, 2021 F1 sezonu öncesinde güçlü bir test dönemi geçirdi ve bazılarına göre yeni sezona "favori" olarak başlıyor.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, geçmişte yaptığı açıklamaların aksine, favorinin Mercedes olduğunu işaret ediyor.

RTL'ye konuşan Marko, "Bu, kesinlikle Red Bull Racing'in kuruluşundan bu yana en iyi test dönemiydi. Her şey en başından itibaren doğru şekilde çalıştı. Ancak Mercedes'in favori olduğunu biliyoruz. Bizden çok daha fazla yakıtla sürüş yaptıklarını düşünüyorum. Bu zaten kendilerine çok fazla güven duyduklarını gösteriyor. Bu yüzden ellerinde çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum."

"Favori Mercedes ve ilk rakipleri biziz. Şahsen durumu böyle görüyorum. Arkamızdaki grupta ise yakın bir mücadele olacak. Bana göre McLaren biraz daha öne çıkacak, fakat Mercedes ya da bizim seviyemizde değiller. Orta Grup kesinlikle birbirlerine çok yakın." dedi.

Marko, araçlarının son yıllardan daha dengeli olduğunu da kabul ediyor.

"Mercedes'le kıyasladığımızda aracımız kesinlikle daha stabil görünüyor. Elbette bu, bir sürücü için durumu daha kolaylaştıran bir durum. Tahmin edilebilir bir aracınız varsa, o zaman limitlere daha iyi şekilde çıkabilirsiniz. Hedefimiz aynı zamanda buydu. Kontrolü kolaylaştırma uğruna aracı daha kolay hale getirmek istemedik. Öngörülebilir ama hızlı bir araç istedik. Bence bunu da iyi şekilde başardık."

Red Bull'un her zaman Max Verstappen'e uygun bir araç yaptığı yorumlar yapılıyor. Ancak Marko durumun böyle olmadığı görüşünde.

"Asla tipik bir Verstappen aracına sahip olmadık. Sadece Verstappen, sahip olduğumuz araç nasıl olursa olsun o aracı her zaman en iyi şekilde sürdü. Diğer sürücülerin yapamadığı şey buydu. Perez'in en azından yarışta Verstappen'e daha yakın olmasını bekliyoruz."

Marko, testlerin yıldız ismi Yuki Tsunoda'yı da övdü.

"Yuki 20 yaşında ve bu araçta sadece 1.5 gün geçirdi. Performansı sansasyoneldi. Elbette bunu araç olmadan yapamazsınız. AlphaTauri'nin, çok yakın olan orta grubun önünde olacağını düşünüyorum."

"Orada Renault var, Ferrari ve Aston Martin var. Bence McLaren bir adım önde olacak. Orada zorlu bir mücadele olmasını bekliyoruz. Piste bağlı olarak biri ya da diğeri öne çıkabilir. Ancak yine de Tsunoda sansasyonel bir iş çıkardı."