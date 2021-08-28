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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Vettel: ''Seans hiç başlatılmamalıydı''

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Sebastian Vettel, Lando Norris'in kaza yaptığı Belçika Grand Prix'sindeki sıralama turlarının ağır yağmurda neden başlatıldığını anlamadığını söyledi.

Vettel: ''Seans hiç başlatılmamalıydı''

McLaren sürücüsü Norris, sıralama turlarının üçüncü bölümündeki ilk hızlı turunda Eau Rouge'da spin attı ve yaptığı kazanın ardından çıkan kırmızı bayrakla, seans 40 dakika ertelendi.

Norris, kazasının ardından aracından yürüyerek çıkabilse de, sol kolunun X-Ray'i ve kontroller için hastaneye götürüldü.

Vettel, kaza olmadan biraz önce Aston Martin takımının telsizinden, yağmur nedeniyle seansta kırmızı bayrak çıkması gerektiğini söylemişti ve Alman pilot, Norris'in kaza yaptığını öğrenince çok sinirlendi.

Sıralamalardan sonra Vettel'in padokta yarış direktörü Michael Masi'yle karşılaştığı ve kazayı konuştuğu biliniyor.

Sıralama seansından sonra medyaya konuşan Vettel şu ifadeleri kullandı: ''Bence Michael da olan şeyden gururlu değil.''

''Bir şey olduktan sonra konuşmak her zaman kolaydır. Ancak bence sahip olduğumuz verileri takip etmenin bir yolunu bulmalıyız.''

''Garajın içinde bu oldukça limitli çünkü aynı pencereden dışarı bakmak gibi. Ancak üç kilometre ötede benim neler olduğuna dair hiçbir fikrim olmuyor.''

''Eau Rouge'a gidip tepeyi çıktığımda, çok fazla su vardı ve kırmızı bayrak çıkarılmasını istedim. Doğrusu şu ki, bence seans hiç başlatılmamalıydı.''

''Daha iyi yapabileceğimiz birçok şey var. Bence birkaç sefer daha az dikkatli olmaktansa, bir seferinde çok fazla dikkatli olmak daha iyi.''

Alman pilot, Norris'in kazasından sonra aracını MCL35M'nin yanına çekti ve McLaren pilotuna iyi olup olmadığını soran bir el işareti de yaptı.

''Hiçbir şeyin olmaması iyi. Önemli olan bu. Ancak bu durum Lando için çok farklı sonuçlanabilirdi ve onun yapabileceği bir şey olduğundan emin değilim.''

 

Cuma günü W Series sıralama turlarında yaşanan ve altı aracın karıştığı korkunç kazanın ardından gelen bu kaza, bu hafta sonu Eau Rouge'daki ikinci büyük kaza oldu.

Spa'nın tekrar geliştirilme programının kapsamında, Eau Rouge/Raidillon bölgesinde 2022 öncesinde değişim yapılması planlanıyor.

Vettel aynı zamanda üçüncü bölümün, 10 dakika ertelenen birinci bölümden daha yağışlı olduğunu da ekledi.

''Sorun şu ki, tabii ki biz kontroldeyiz ve güvende hissetmediğiniz her zaman pite girebilirsiniz.''

''Ancak bu garip bir durum çünkü herkes aynı pozisyonda ve dışlanmak istemiyorsunuz, gelişmek istiyorsunuz. Yani bu karar tamamen bize bırakılmamalı.''

''Sıralama turlarının başında daha az yağış varken seansı erteledik, yani bunu neden sadece seansın başında yaptığımızı anlamıyorum.''

''Söylediğim gibi, sonrasında bunu söylemek kolay ancak asıl konu bunun bir daha olmaması.''

Vettel kırmızı bayraktan sonra, sıralama turlarını Aston Martin'iyle beşinci sırada tamamladı ancak Alman pilot, hızlı turunu atarken bir hata yaptığını da açıkladı.

''Sekizinci virajda geniş aldım ve pistin dışına çıktım, bu yüzden de sanırım Daniel'ın bir problemi olmadı. Aslında biraz daha yukarıda olabilirdik.''

''George için çok mutluyum ancak belki de biz arada olabilirdik, biraz daha önlerde.''

''Fakat bence bu bizim için harika bir sonuç ve yarışa düzgün bir pozisyondan başlayacak olmaktan mutluyum.''

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