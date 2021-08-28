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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Eau Rouge bariyerindeki değişiklikler, büyük kazaları engellemez"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Fernando Alonso, Belçika GP sıralamalarında McLaren pilotu Lando Norris'in geçirdiği büyük kazanın ardından, Eau Rouge/Raidillon virajlarında yapılacak değişikliklerin büyük kazaları engellemeyeceğini söyledi.

Alonso: "Eau Rouge bariyerindeki değişiklikler, büyük kazaları engellemez"

2019'da Anthoine Hubert'in Formula 2 yarışında bu bölümde yaptığı kazada hayatını kaybetmesinin ardından, Eau Rouge ve Raidillon virajlarının güvenliği çok fazla gündem konusu oldu.

Bu sene Williams F1 pilotu Jack Aitken Spa 24 Saat yarışında Lamborghini GT3 aracıyla aynı bölgede korkunç bir kaza yaparken, cuma günkü W Series sıralamalarında aynı yerde 6 sürücü kazaya karıştı.

Spa pisti yetkilileri, 2019'daki kazanın ardından bu bölümde 2022 için bazı değişiklikler açıkladılar. Bunların içerisinde daha geniş kaçış alanları, çakıl kaçış alanları gibi şeyler var. Ancak Alonso, yapılacakların işe yarayacağından şüpheli.

Alonso, "Farklı bir bariyerle bile, bazı kazaları kurtarabilirsiniz ancak orası yine de yüksek hızlı bir viraj."

"Bu pistin yapısı böyle, bu yüzden özel bir pist." dedi.

Alonso, F1 takvimindeki en uzun pist olan Spa-Francorchamps'ın uzunluğu nedeniyle seans içerisinde hava şartlarına göre karar almanın zor olduğunu ifade etti.

"Burada pist koşullarını takip etmek çok zor çünkü 20 araç pistteyken tur çok uzun oluyor, her tur hisleriniz değişiyor ve pist koşulları farklılaşıyor."

"Pistin kuruması her zaman iyi haberdir ancak yağmur artıyorsa, bazen su birikintisi üzerinde kayıyorsunuz. Bu açıdan tahmin etmesi zor."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, pilotların uzun zamandır Eau Rouge'daki bariyerlerde değişiklik yapılması için zorladığını ancak FIA'nın durumun iyi bir şekilde idare edileceği konusunda söz verdiğini söyledi.

Sainz, "Bu virajda temel bir sorun olduğu çok açık. Bu, kaza yaptığınızda ilk olarak çok sert vurduğunuz, ikinci olarak piste savrulup yeniden vuruyorsunuz."

"Bu tür koşullarda, pist üstünde sprey varken, mesela 2. sıradaki isim burada kaza yaparsa ve 17. sıradan gelen neler olduğunu bilmiyorsa, biz pilotlar için aşırı tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Bu yüzden değişiklikler istedik."

"Virajın yeniden gözden geçirilmesini istedik ve FIA'nın bu konu üzerinde çalıştığı söylendi. Bu yüzden bu konu hakkında daha sakiniz ancak bu sene bir diğer zorlu yarış olacak." dedi.

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc de 2022'de yapılacak değişiklikler nedeniyle mutlu olduklarını ve bu sene bir şey olmaması konusunda dua ettiklerini söyledi.

Leclerc, "Tam olarak iki sene önce bir arkadaşımı kaybettiğim yerde bu kazayı görmek, herkes gibi benim için de çok korkunçtu."

"Lando'nun araçtan tek başına, yürüyerek çıktığını görmek inanılmazdı."

"Pist açısından, orada bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyorlar ve gelecek sene için değişiklikler planlanıyor. Bunu bilmek güzel. Bu yüzden, bu sene bir şey olmaması için dua ediyoruz." dedi.

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