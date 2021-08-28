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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Bottas kuru zemin ayarı yapmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, kuru zemin ayarı yaptıkları için ıslak zeminde yeterince iyi olmadığını ima etti.

Bottas kuru zemin ayarı yapmış

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Macaristan Grand Prix'sinin ilk turundaki olaydan ötürü beş sıra grid cezası almıştı ve bu cezayı Belçika GP'de çekecek.

Fin pilot, sıralama turlarının son bölümünde ancak sekizinci en iyi zamanı yaptı ve yarışa 13. sıradan başlamak zorunda kalacak.

Fakat Bottas, düzlüklerde hızlı olacağı daha düşük yere basma gücü ayarı seçti ve bu yüzden de ıslak zeminde çok iyi turlar çıkaramadı.

Bottas şöyle konuştu: "Ayarlarımız kesinlikle ıslak zemine yönelik değildi. Bence bir takım olarak kanat anlamında düşük yere basma gücünü seçtik ve umarım en azından yarınki yarış bir noktada kuru zeminde olur. Bu sayede geçişler yapabiliriz."

"Fakat araçtaki hissiyatımla ilk üçün mümkün olması gerektiğini düşündüm, Lewis de zaten ilk üçteydi. Fakat piste çıkış turumda trafikte çok fazla yavaşlamak zorunda kaldım ve ön lastiklerin sıcaklığı düştü. Haliyle son turda lastikleri kilitledim. Bu yüzden de zamanım o kadar iyi değildi."

"Bugün saf sıralama performansından ziyade yarınki yarışı düşünüyordum. Yarın düzlüklerde çoğu araca kıyasla avantajımız olmalı ve bunun bize yardımcı olmasını umuyoruz."

"Islak zeminde, doğru zamanda yene lastiğe sahip olmak fark yaratıyor ama bence stratejik anlamda kötü bir iş yapmadık. İyi bir noktadaydık. Bence benim için temel konu, piste çıkış turumda çok fazla yavaşlamak zorunda kalmamdı. Bu sebeple lastiklerin sıcaklığı düştü ve asıl konu buydu."

Yarın böyle olursa kendisi için bir hayatta kalma yarışı olup olmayacağı sorusuna Bottas, "Eğer yarın da böyle olursa zor olacak ama fırsatların ortaya çıkacağına eminim. Burası başlangıç için en iyi yer olmasa da neler olacağını asla bilemezsiniz. Bugün her şeyin olabileceğini gördük ve muhtemelen yarın da böyle olacak." cevabını verdi.

Lewis Hamilton'la farklı bir ayar mı yaptığı sorusuna, "Lewis'le aynı kanat seviyesini seçtik. Yarın neler olacağını göreceğiz. Hava yağmurluysa bazı fırsatlar olacağını düşünüyorum. Önümüzde uzun bir yarış var ve bu yüzden sonunu görmek gerekiyor." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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