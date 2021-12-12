Vettel: ''Sanırım Max için mutluyum, fakat daha çok Lewis için üzgünüm''

Sebastian Vettel, takım değiştirdiği 2021 sezonundaki son yarışını on birinci olarak tamamladı ve Pilotlar Şampiyonası'nda 12. sırada yer aldı.

Son yarışa 15. sıradan başlayan Vettel, yarış sonuna kadar dört sıra çıkmış olsa da puan barajına ulaşamadı. Bu konu hakkında hayal kırıklığına sahip olduğunu söyleyen Alman pilot, takımın bazı zayıf yönleri olduğunu ve bunların üstesinden gelemediklerini bildiklerini söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu, ''Evet. Yani... hayal kırıklığı. Bence güçlü bir yarış çıkardık, başlangıçta çok fazla zaman kaybettik. Öndeki araçlarla bir tren oluştu. Ayrıca sanal güvenlik aracı sayesinde şanslıydılar ve pitstop süresini kısaltabildiler. ancak genel olarak, temiz havadayken iyi bir tempomuz olduğunu düşünüyorum. Birçok kez olduğu gibi Pazar, Cumartesi'den biraz daha güçlüydü. Fakat genel olarak, bazı zayıf yönlerimiz olduğunu ve bunların üstesinden gelemediğimizi biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Vettel, bu sezon verilmeye başlanan ''en çok geçiş'' ödülünü de aldı. Bu sezonun özetini yapması istenen Alman pilot, alışmasının biraz uzun sürdüğünü dile getirdi.

''Bu özetlerden nefret ediyorum. Sanırım her şeye alışmam biraz uzun sürdü. Aynı zamanda orada burada çok fazla küçük hata var. Sanırım bazı yarışlar istediğimiz gibi gitmedi. Birçok kez arkalardan başladık. Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve bir dahaki sefere ne yapabileceğimize bakalım.''

Yarışın sonlarına doğru açıklanan güvenlik aracının geç verildiğini söyleyen Vettel'in konu hakkındaki düşünceleri ise şu şekildeydi: ''Evet çok geç açıklandı. Diğer zamanlardaki gibi hemen geçmemize izin vermeliler. Görüldüğü üzere, ön tarafta mücadele edenler var. Bu yüzden yolu temizlemeniz gerekiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.''

Verilen kararlar hakkında da yorum yapan Alman pilot, nakit cezalar dışında, kararların geçmişe kıyasla çok değişmediğini de ekledi.

''Herkesin bir fikri var. Bence komiserleri rahat bırakın, bu zaten yeterince zorluydu. İdeal olarak daha fazla tutarlılık isteriz, ancak bu işin bir de insani tarafı var. Bu yüzden, bunu muhtemelen %100 doğru yapmak zordur. Ancak hedefimiz bu olmalı, bu yüzden neleri geliştirebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Nakit cezalar dışında geçmişte olduğundan daha iyi veya daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Bence 10.000 50.000 25.000 (euro) istemek aptalca görünüyor. (Gülerek) Makbuzu ve paraya ne olduğunu görmek istiyorum.''

Vettel, bugüne kadar Red Bull'un tek ve son dünya şampiyonuydu fakat bugün Max Verstappen'in şampiyon olmasıyla birlikte durum değişti. Bu konunun onun için fark etmeyeceğini söyleyen Vettel, Lewis Hamilton için üzgün olduğunu da ekledi.

''Bu çok fark etmez. Sanırım Max için mutluyum, fakat daha çok Lewis için üzgünüm. Onun harika bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse, bana göre, kimin kazandığı önemli değildi fakat ikisi de hak etti. En sonunda, sadece biri kazanabilir. Yoğun bir mücadeleydi, bu spor için iyi. Biliyorsunuz, eğer şanslıysanız harika olur. Değilseniz de harika değildir.''