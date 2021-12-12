Horner: "Güvenlik aracı altındaki Mercedes stratejisini anlamadım"

2021 Formula 1 sezonu uzun süre akıllara kazınacak. Mercedes'in sunduğu şikayetlerin ardından komisyon üyeleri tarafından ne karar verilecek olursa olsun, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki 22 yarışlık düello, taraftarlara, bir süredir gerçekleşmeyen yoğunlukta bir şampiyona verdi.

Red Bull sürücüsü ve Mercedes'in yedi kez dünya şampiyonu, destansı performanslar sergiledi ve sonunda, tartışmalı bir son turda, Hollandalı şampiyonluğu ele geçirdi.

Christian Horner, 2021'de yaşadıklarını ve her şeyden önce Abu Dhabi GP'sinin duygu dalgalanmalarını, heyecanlı bir şekilde yorumladı.

"Olağanüstü bir sezon oldu. Max sadece bu yarışta değil, hep mükemmel bir şekilde sürdü. Starttan sonra dünya şampiyonası ellerimizden gidiyormuş gibi geldi ve sonra Lewis'i pozisyonu geri vermesi için zorlamama kararı geldi. Hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyordu."

Red Bull takım patronu daha sonra Mercedes'e saldırdı ve güvenlik aracının altında yapılan stratejik hataya dikkat çekti.

"Checo, Max'i oyuna geri getirerek harika bir iş çıkardı. Bugün en hızlı araca sahiplerdi ve güvenlik aracının piste girmesiyle birlikte biraz şansa ihtiyacımız vardı. Mercedes'in neden bizim yaptığımız gibi lastik değiştirmek için pite girmediğini anlamadım.”

"Güvenlik aracına çok ihtiyacımız vardı, bu bizim tek şansımızdı. Doğru bir stratejik karar verdik ve mekanikler harika bir iş çıkardı. Daha sonra Max'in geçiş yapması gerekiyordu ve başardı. Ben bunu 6. virajda yapacağını düşündüm ama onun yerine hayatı biraz daha zorlaştırmak için 5. virajda yaptı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner, Brackley takımı tarafından sunulan şikayetlere rağmen Mercedes'i tebrik etti.

"Lewis ve Mercedes'i tebrik ederim, onlar harika rakiplerdi. Bu şikayette bulunmaları çok yazık. Umarız her şey yolunda gider. Bunu neden önerdikleri hakkında hiçbir fikrim yok, sanırım güvenlik aracı altında olan bir şey yüzünden."

"Çok uzun bir yedi yıl oldu. Mercedes o kadar baskındı ki hibrit döneminde hiçbir takım onları yenmeyi başaramadı. Bugün bunu Max ile yaptık. Onunla gurur duyuyorum ama aynı zamanda savaşmaya devam ettikleri ve şampiyonada zorladıkları için takımla da gurur duyuyorum. Şimdi resmi sonucu bekliyoruz.”

Horner, Latifi'nin kazasının beş tur kala nihai sonuçta ne kadar önemli olduğuna işaret ederek şaka yapacak zaman buldu.

"Nicholas Latifi'ye Red Bull temin edilecek, biraz Petrov gibi."