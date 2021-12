Bottas: "F1 böyle, ne yaşanacağını asla bilemezsiniz"

Büyük bir mücadeleye sahne olan Abu Dhabi GP'nin bitimine yaklaşık 5 tur kala Nicholas Latifi kaza yapmış ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girmişti.

Hamilton, neredeyse tüm yarışı lider götürmüştü ve güvenlik aracı çıktığında da liderdi. Mercedes pist üstü pozisyonunu korumak için Hamilton'ı güvenlik aracı altında pite almadı. Red Bull ise yumuşak lastiklere geçti.

Fakat Verstappen ve Hamilton arasında tur yemiş birkaç araç yer alıyordu ve Hollandalı pilotun, Hamilton'ı geçebilmek adına önce bu isimlere tur bindirmesi gerekecekti.

Şampiyona direktörü Michael Masi, ilk olarak kimsenin turunu geri almayacağını söylese de sonrasında karar değiştirdi.

Hamilton ve Verstappen'in arasında yer alan Norris, Alonso, Ocon, Leclerc ve Vettel'e turlarını geri alma fırsatı verildi.

Fakat Ricciardo, Stroll ve Schumacher'in turlarını geri almasına izin verilmedi.

Bu karar, birçok kişi tarafından eleştirilirken; Mercedes, son bölümde yaşananları protesto etmişti. 2022 Mercedes pilotu George Russell da büyük harflerle, "Bu kabul edilemez." diye tweet atmıştı.

Bottas, yaşananları şöyle değerlendirdi: "Çılgıncaydı, ön tarafta neler yaşandığını görebilecek zamanım vardı. Lewis için üzgünüm. İyi bir start aldı ve iyi bir yarış geçirdi ve bugün yarışı o kontrol ediyormuş gibi hissettim. Ancak bu Formula 1, ne yaşanacağını asla bilemezsiniz."

"Güvenlik aracı kesinlikle işimize yaramadı. Karışık duygulara sahibim. Markalar şampiyonu olduğumuz için çok gururluyum ama elbette pilotlar şampiyonası da oldukça büyük bir şey. Henüz takımımı göremedim ama eminim herkes kazanmış gibi hissetmiyordur. Bence bugün kaybettik."

"Güvenlik aracı kararlarına baktığınızda... Eminim ki bu karar güvenlik nedenlerinden dolayı verildi. Yani pistte insanlar vardı ve bir araç, yarış çizgisinde yan duruyordu. Dolayısıyla güvenlik aracının çıkması mantıklıydı. Ancak bunun sonrası biraz karmaşıktı."

"Tur yiyen araçların güvenlik aracını geçebileceği söylendi ama geçmediler ve sonra bu izin kaldırıldı. Ardından yeniden izin verildi. Yani bu durum biraz endişe vericiydi. Olayın arka planında yaşananları bilmiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, lifts his trophy on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'in bu sene de Markalar Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlamasıyla birlikte Bottas, Mercedes'le üst üste 5. markalar şampiyonluğunu kazandı.

Fin pilot, bu başarıları hakkında konuştu ve "Takımla olduğum her sene markalar şampiyonluğunu kazandık yani benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bu iyi. Ancak şu an daha çok Lewis için hayal kırıklığı yaşıyorum. Fakat bence bana birkaç gün verirseniz olumlu tarafları görmeye başlayacağımı düşünüyorum." dedi.

Mercedes'le birlikte son yarışına çıkan Bottas'a üzgün hissedip hissetmediği soruldu. Bottas, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Hayır, hayır üzüntü yok. Yani elbette biraz var çünkü burası 5 senedir benim ailem oldu ve birçok arkadaşlık edindim. Yani bir açıdan üzgünüm ve eminim ki birçok şeyi özleyeceğim ama aynı zamanda, yeni ve farklı bir şeyi denemeyi dört gözle bekliyorum."

Hamilton ve Verstappen arasında sezon boyunca çok büyük bir mücadele yaşandı ve bu mücadelenin sonunda şampiyonluğa ulaşan isim Verstappen oldu.

Bottas, Verstappen hakkında şunları söyledi: "Max her zaman bu kadar hızlıydı ve elbette, o agresif bir sürücü. Bence kesinlikle sezon boyunca daha iyi bir araca sahiplerdi. Gerçekten çok ama çok güçlü bir araçları vardı. Max da her zaman araçtan maksimumu alıyordu ve her hafta sonu çok hızlıydı."

"Kendi yaşı için çok gelişmiş bir pilot, onu şampiyonluğu için tebrik ediyorum ancak dediğim gibi, bugün Lewis için üzgünüm."

Sezonun başlamasıyla birlikte yeni taban regülasyonlarının Mercedes'e daha çok zarar verdiği öne sürülüyordu ve Mercedes, sezon öncesi testlerinde istenen performansı gösterememişti.

Bottas, sezonun başında yaşadıkları zorlukların ardından geri dönerek bu şampiyonluğa ulaşmalarının önemli olduğunu söyledi.

"Bu şampiyonluk önemliydi ve eminim ki birkaç gün sonra bunun değerini daha iyi anlayacağız. Bence bugün kaybettiklerimizi düşünmekten çok, bugün kazandıklarımızı takdir etmemiz için birkaç gün geçmesi gerekecek."

"Etkileyici bir sezondu ve benim için üst üste 5. markalar şampiyonluğu oldu. Markalar şampiyonu olabilmek büyük bir şey. Yani bana bu konu hakkında perşembe ve cuma günü sorulduğunda bunu daha çok takdir edeceğimi düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images