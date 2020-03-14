Vettel: "Sadece Ferrari zirveye çıkarsa Leclerc'le olan mücadeleyi önemserim."

Sebastian Vettel, Motorsport.com'la yaptığı özel röportajda, Melbourne yapılsaydı, insanları şaşırtabileceklerini söyleyerek sözlerine başladı.

"Açıkçası siz kendi içinizde ne yaptığınızı biliyorsunuz, ama diğerlerinin ne yaptığını bilemiyorsunuz. Ama bence Mercedes her türlü koşulda hızlıydı. Günün her saatinde iyilerdi. Daha az yakıt koyduklarında veya daha fazla yakıt koyduklarında hep iyilerdi."

"Ama genel duruma bakarsak ne kadar fazla yakıt olduğunu bilmiyorsunuz, motor modlarını bilmiyorsunuz, batarya durumunu bilmiyorsunuz. Sadece kendimize bakıyoruz ve bence ileriye doğru gitmeyi başardık. Bunun yeterli olup olmayacağını bilmiyoruz."

"Mercedes ve Red Bull'u önde göreceğiz, ama neler olacağını görmek için beklemek gerekiyor. Şimdiye kadar kimse sıralama seansına katılmadı ve neler olduğunu bilmiyoruz. Belki insanları sıralama turlarında olumlu şekilde şaşırtabiliriz. Ama ne olursa olsun, bu bizim için başlangıç noktası olacak ve üzerine ekleyeceğiz."

"Sezon boyunca gelişimde daha büyük adımlar atmamız gerekiyor, çünkü sezon çok uzun olacak. Belki bazı yarışlar ertelenebilir ve hatta daha fazlası olabilir. Son yıllarda, sezon ilerledikçe rekabetçi olmanın önemi arttı. buradaki yarışı kazanabilir ve domine edebilirsiniz, sonrakini de domine edebilrisiniz, ancak son yarışta o kadar da güçlü değilseniz bir anlamı kalmaz."

"Mesela 2017 yılını baz alırsak, çok iyiydik. Sıralama turlarında zorlanıyorduk çünkü Mercedes'le aynı seviyede olacak güce sahip değildik. Fakat yarış şartlarında en hızlısıydık, ama sezon boyunca bu durumu koruyamadık. Sonunda şampiyonluğu kaybettik çünkü son beş veya altı yarışta yeterince hızlı değildik."

Vettel, 2015'te Ferrari'ye gelirken takımı en üst seviyeye çıkarmak istediğini söylemişti.

Bu konu hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Görevim aynı. Çünkü zirvede değiliz. Açıkçası Mercedes son yıllarda bizi yendi ve bu yüzden görevimiz devam ediyor. Çok fazla yarışa çıktık çok fazla deneyim edindik. Bence harika anlarımız olduğu gibi, çok da iyi olmayan anlarımız da vardı. Ama dediğim gibi görevimiz aynı. Ferrari ile kazanmak istiyoruz." yanıtını verdi.

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Vettel'in genel olarak Charles Leclerc'e kıyasla Kimi Raikkonen'le çalışmaktan daha fazla keyif aldığı düşünülüyor.

Bu konu hakkında Vettel, "Leclerc'e kıyasla beş puan daha fazla veya daha az almamın bir önemi yok. Önemli olan bir takım olarak doğru yönde ilerliyor olmamız. Açıkçası geçen yıl bir adım geriye gittik, çünkü önceki yıllar kadar güçlü değildik. Sebepleri var ve bunları anlamamız, bunları ortada kaldırıp, tekrar ileri yönde itmemiz gerekiyor. Sonrasında kesinlikle beş puan önde veya geride olmayı umursarım. Ama gerçekten tüm hedefimiz Ferrari'nin zirveye ulaşmasını sağlamak."

"Her gün basından gelen sorular değişiyor. Her etkinliğin ardından farklı şeyler soruluyor. Kötü bir gün geçirdiyseniz, sonraki haftalar için bir felaket oluyor. İyi bir gün geçirdiyseniz sonraki haftalar sizin için harika oluyor."

"Böyle şeyler hep oldu. Ama değişim hızı çok değişti. Bu, F1'de yeni tattığımız bir şey, ama aynı zamanda tüm dünyada da aynı şey var. Ekonomi adamı olmadım, ama bir gün finans piyasasını takip ederseniz, borsalar sürekli aşağı yukarı gidiyor. Aynı şey 15 yıl önce olsa insanlar paniğe kapılırdı. Şimdi %2 veya %3 tamamen normal geliyor. 20 yıl önce %3'lük bir düşüş olduğunda 'problemimiz var, bir şeyler yapmalıyız' denirdi." açıklamasını yaptı.

Son olarak, Melbourne'deki ilk yaırşı hakkında konuştu.

"Buradaki ilk yarışımı hatırlıyorum. Takım arkadaşım Sebastien Bourdais ilk yarışta puan almıştı ve ben ilk virajda spin atmıştım. Sanırım kaza yaptım. O yarışta çok sayıda pilot yarış dışı kalmıştı. Bence yarışı bitiren herkes puan aldı. Bourdais ilk yarışını bitirip puan aldı. Benim için karanlık bir gündü ama Toro Rosso'nun ilk puanlarını alması güzeldi."

"İlk yarıştan bu güne buradaki hislerim değişti mi? Elbette benzerlikler var ama farklı. Demek istediğim, o zaman daha gergindim çünkü neler olacağını bilmiyordum. Buradaki ilk yarışımdı. Pisti bilmiyordum, bu yüzden pek çok soru işareti vardı. Ama şimdi her şeyi farklı. Pisti biliyorsunuz, 10 yıl geride kalınca burada daha önce yarıştığınızı biliyorsunuz. Bu size güven veriyor. Ama cumartesi ve pazar günü heyecanlı kalmaya devam ediyorum. Bence önemli olan da bu. Şimdi daha rahatım çünkü her şey daha rutin."

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