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Formula 1 / Avustralya GP / Analiz

Avustralya GP'nin kaderini değiştiren telefon görüşmesi!

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Avustralya GP'nin kaderini değiştiren telefon görüşmesi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Mar 2020 10:06

Motorsport.com, Daimler CEO'su Ola Kallenius ve Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff arasındaki gece geç saatlerde yapılan bir telefon görüşmesinin Avustralya Grand Prix'sinin kaderini değiştirdiğini öğrendi.

McLaren, takım personelinden birisinin Coronavirüs'e yakalandığının doğrulanmasından hemen sonra perşembe günü, 2020 Avustralya GP'den çekildiğini açıkladı.

Bu hamlenin ardından neler olacağını tartışmak üzere Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn ile Formula 1 takım patronları, Melbourne'deki Crown Hotel'de bir araya geldiler.

FIA Başkanı Jean Todt, toplantıda fiziksel olarak yer almadı, ancak telefon bağlantısıyla toplantıya katıldı. Sonuç olarak toplantıda, Melbourne yarışının devam edip etmeyeceğine takımların çoğunluğunun karar vermesi fikri kabul gördü.

FIA'nın ve F1 yönetiminin yarışı iptal edebilmesi için bir şartın yerine gelmesi gerekiyordu; McLaren'in yarıştan çekilmesinden sonra dört takımın daha yarıştan çekilmesi.

Çünkü F1 Sportif Kuralları'nın 5.7 Maddesi'nde "Bir etkinliğe 12'den az araç katılması halinde yarış iptal edilebilir." ifadesi vardı.

Masadaki seçeneklerden birisi yarışın iptali veya cuma antrenmanlarının seyircili ya da seyircisiz gerçekleşmesiydi. Bu sava göre eğer cuma günü Coronavirüs vakası olmadan atlatılsaydı, o zaman Avustralya GP'nin kalanının sorunsuz bir şekilde atlatılması planlanıyordu.

Bu aşamada Ferrari, ne olursa olsun Melbourne hafta sonunda yer almayacağını açık şekilde belirtti. Ferrari'nin bu konudaki tavrı tamamen netti. Çünkü Mattia Binotto, McLaren'da çıkan Coronavirüs vakası nedeniyle takım üyelerinin hiçbirisini riske atmak istemiyordu. Bu yüzden sonuç ne olursa olsun Ferrari yarışa katılmayacaktı. Ferrari bunu pilotlarına da bildirdi. Bu yüzden Sebastian Vettel, açıklama resmiyet kazanmadan önce Avustralya'dan, sabah uçağıyla ayrılma kararı aldı. Bunun için uçak biletini de rezerve etti.

İlk oylama, yarışın bu şekilde devam etmesi üzerineydi.

Taraflar ikiye bölünmüş durumdaydı. Masanın bir tarafında yarışa katılmak istemeyen ve yarışmayacaklarını doğrulayan Ferrari, McLaren, Alfa Romeo ve Renault yer alıyordu.

Masanın diğer tarafında ise yarışın yapılması için zorlayan Red Bull, AlphaTauri, Racing Point ve Mercedes vardı.

Mercedes cuma günü iki antrenmanın yapılmasını ve sonrasında ne yapacaklarına karar vermelerinden yanaydı.

Bir de tarafsız olan grup vardı; Williams ve Haas. Bu iki takım aslında çekimser kaldılar, ama çoğunluğun lehine hareket etmekten memnuniyet duyacaklarını söylediler.

Berabere kalındığı için, Brawn'ın hangi yoldan gidileceği konusunda vereceği oyun etkili olması istendi. O, kesin karar vermeden önce en azından cuma gününün devam etmesini destekliyordu.

Ancak bu hamle resmi olarak gerçekleşmeden önce Wolff, Coronavirüs durumunun etkisini ve Mercedes'in F1 ekibi ile yapması gerekenleri tartışmak isteyen Mercedes-Benz Daimler'in CEO'su Ola Kallenius'tan bir telefon aldı.

Kallenius'un bu telefon görüşmesinde ilgili konulardaki nihai kararı Wolff'a bıraktığı yani ona herhangi bir yönde emir vermediği, ancak Mercedes'in personeline ve genel olarak F1 dünyasını önemseme sorumluluğunu açıkça anlattığı anlaşılıyor.

Konuşmayı değerlendiren Wolff, odaya geri döndü ve Mercedes'in Melbourne'deki yarışın gerçekleşmesine karşı olduğunu ve Alman üreticinin oyunu, yarışın yapılmaması yönünde kullanacağını söyledi. Bu, yarıştan çekilmeye hazır beş takım olduğu ve bu da yarışsa sadece 10 aracın katılabileceği anlamına geliyordu.

Bu, FIA'nın ihtiyacı olan tetikleme noktasıydı ve F1'in şeflerinin Avustralya Grand Prix'si organizatörlerini, cuma sabahı yarışın iptal edilmesi konusunda hareket başlatıldığını bildirme konusunda yeterli oldu.

Yarışmak istemeyen takımların çekilme mektupları, usulüne uygun olarak yazıldı ve FIA'ya gönderildi.

Burada kimin yarışmaktan vazgeçtiği önemliydi. Çünkü F1'in ticari hak sahibinin tek taraflı olarak hareket ettiği gibi bir durum vardı. Bu da organizatörler tarafından kendilerine ödenen yarış ücretini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıkları anlamına geliyordu.

O noktada Avustralya GP organizatörleri yarış yapılmasa bile hâlâ hafta sonunun devam etmesini istiyorlardı. Ancak Cuma sabahı saat 9'da F1'in hafta sonunu iptal etmeyi istediği bildirildi.

Buna paralelinde, koronavirüs salgını ışığında, Victoria hükümetinin tıbbi tavsiyesi üzerine piste hiçbir taraftarın girmesine izin verilmeyeceği duyuruldu. Bu, etkinliğin iptali dışında başka bir seçenek kalmadığı anlamına geliyordu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Editör Jonathan Noble

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