Racing Point: "F1 personelimiz ay sonuna kadar karantinada tutulacak"

Avustralya'dan Avrupa'ya dönen F1 takım personeli iki haftalık karantina sürecine başlıyorlar.

F1'in Barcelona, ​​Zandvoort ve Monako'daki yarışları iptal etmek için yaptığı görüşmeler devam ederken, dün Bahreyn ve Vietnam yarışları resmen ertelendi.

Eski F1 pilotu Christian Danner, RTL'ye verdiği demeçte, "Takımlar ve çalışanlar Mart ayı sonuna kadar karantinaya alınacaklar."

“Dolayısıyla Coronavirüs'ün küresel olarak nasıl geliştiğine bağlı olarak sezonun Mayıs başında, ortasında veya belki de Mayıs sonunda başlayabileceği ortada." dedi.

İspanya’nın Marca gazetesi McLaren sürücüsü Carlos Sainz’in evinde karantina altında yer aldığını öğrendi.

Ayrıca Racing Point takım yöneticisi Andy Stevenson, Melbourne'deki tüm ekibin karantina altına alınacağını doğruladı.

Auto Motor und Sport'a konuşan Stevenson, “Melbourne'den uçmak oldukça kolaydı çünkü uçakların sadece yarısı doluydu."

“Ekibimiz, Mart ayının sonuna kadar karantina altına alınacaklar. Ama biz buna özel bir tatil adınız veriyoruz çünkü kulağa daha hoş geliyor." diyerek gülümsedi.

Diğer takımların tamamı da çalışanlarını benzer şekilde karantinaya almış durumda. Hemen hemen hepsi sanki yaz arasındaymış gibi davranıyor.

Red Bull’dan, Helmut Marko durumu şöyle yorumladı: “Sadece yaz tatilini öne çekiyoruz. Bakü'den sonra çok yoğun bir sezon yapmalıyız."

“2020 ve 2021 için gelişim çalışmaları normal şekilde devam edecek. Yani kapıları kapatmıyoruz."

Ancak Alfa Romeo'dan Beat Zehnder, Marko'nun "sezonun ikinci yarısı yoğun olacak" sözlerini kabul etmiyor.

Zehnder, “İspanya ve Hollanda'ya rahat şekilde gidebiliriz. Ama denizaşırı bir yarış yapmak o kadar kolay olmayacak." dedi.

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