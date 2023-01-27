Vettel: "Ralli yapabilmek için çok fazla çalışma yapmam gerekir"

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Sebastian Vettel, emekli olmasının ardından ilk yarışına bu hafta sonu Şampiyonlar Yarışı'nda çıkacak ve Alman pilotun neler yapacağı merak konusu.

Alman pilot, Mick Schumacher ile Almanya'yı temsil edecek ve yarışlar oldukça zorlu şartlarda yapılacak.

Son dönemde Vettel'in ralli dünyasında yer alabileceği konuşulmaya başlandı ancak Vettel bunu yapabilmesinin hiç de kolay olmadığını söyledi.

Vettel, "Ralli pilotlarına karşı büyük bir hayranlık besliyorum. Bence harika sürücüler fakat ne yazık ki hak ettikleri ilgiyi göremiyorlar."

"Ralli sürücülerinin yeteneklerine her zaman hayranlık duymuşumdur. Ancak bir yarışı izlemek ve içinde olmak çok farklı iki şey."

Sebastian Vettel, Aston Martin, greets fans Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu, sanki ilk viraja iki aletle - sanki bir tornavida ve çekiçle - geliyormuşum fakat onlar alet çantasıyla geliyorlar gibi. Ne olursa olsun, onlar doğru aletlerle donatılmış durumdalar ve her türlü durum için doğru şeyi bulabiliyorlar."

"Bu, yarış ve beceriyi birleştiren harika bir spor ama dediğim gibi Formula 1'den çok farklı."

"Ralli İskandinavya'da çok popüler, aslında tüm dünyada popüler olmalı çünkü bunlar gerçek profesyoneller."

"Eğer yarışmadan duramadığımı fark edersem, burada yarışmadan önce ciddi bir hazırlık yapmam gerekir. Bu benim için yepyeni bir meydan okuma." dedi.

Vettel, WRC'yi hep takip ettiğini söyleyerek şunları ekledi: "WRC'yi her zaman biraz takip ettim. Her sektörü değil belki ama rallileri ve etapları takip ettim."

"Petter'in yarıştığı ve kazandığı günleri hatırlıyorum... Kerbler ve pist sınırları olmadan bu kadar hızlı gitmelerine her zaman hayranlık duydum."

"Ne arazi ne de koşullar onlar için hiçbir zaman önemli olmadı"