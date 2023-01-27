Cadillac henüz FIA'ya ilgi beyanı sunmamış
Cadillac başkan yardımcısı Rory Harvey, henüz Formula 1'e giriş yapmak için ilgi beyanı sunmadıklarını, ancak niyetlerini belirttiklerini söylüyor.
Bir süredir F1'e girmek için çabalayan Andretti, bu amaçla büyük bir adım attı ve Cadillac vasıtasıyla General Motors ile ortaklık kurdu.
Son dönemde motor sporları portföyünü arttıran Cadillac'ın F1'e giriş konusunda cesaretlenmesinde FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in başlattığı ilgi beyanı sürecinin de payı olabilir. Son dönemde eleştirilerin hedefinde bulunan Ben Sulayem, bu sayede takım sayısını arttırmayı amaçlıyor.
Ancak henüz F1'de nasıl bir varlık göstereceğini kesinleştirmeyen Cadillac, henüz ilgi beyanını FIA'ya iletmediğini de itiraf etti.
Give Me Sport'a konuşan Harvey, "Dürüst olmak gerekirse daha önümüzde uzun bir yol var ve işlerin nasıl sonuçlanacağını söylemek zor."
"Henüz ilgi beyanımızı sunmadık. Niyetimizi beyan ettik, ancak daha sonra değerlendirme sürecinden geçmemiz gerekiyor." dedi.
Andretti Cadillac logo
Fotoğraf: Andretti Autosport
Andretti'nin gride katılması, Cadillac ortaklığına rağmen henüz istenen desteği alabilmiş değil.
Bunun en büyük sebebi ise hiç şüphesiz ki takımlar. An itibariyle ödül parasının 10 parçaya bölündüğünü söyleyen takımlar, takım sayısının 11'e çıkmasını ve gelirlerinin azalmasını istemedikleri için hedefsiz bir takımın gride katılmasını istemiyorlar.
Bu eleştirileri dikkate almayan Harvey, "Her gün internette bazı insanların düşüncelerine ilişkin makaleler okuyorum ve birçoğunu dikkate almamaya çalışıyorum. Sanırım bizim için asıl zorluk rekabetçi bir takım olduğumuzdan emin olmak için yapmamız gerekeni yapmak."
"Bunun bir kısmı da zamanlamaya bağlı olacak. Biliyorsunuz, eğer başarılı olursak, mümkün olan en kısa sürede gridde yer almak istediğimizi söylemiştik."
"Bu on yıl içinde yönetmeliklerde değişiklikler olacak, dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bir dizi değişken var, ancak mevcut bir üreticiyle anlaştık ve yakıt yakma teknolojisi, turbo performansı, batarya teknolojisi gibi konularda da önemli miktarda katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."
"Bu açıdan bir ortakla birlikte çalışarak seriye katkı sağlayabiliriz, ancak burada dikkate alınması gereken bir zamanlama söz konusu."
"Bu yüzden gelecekte tam olarak ne olacağına dair bir yanıt vermeyeceğim çünkü bu aşamada işlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.
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