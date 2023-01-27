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Formula 1 Haberler

Alpine, 2023 Formula 1 motorunu ilk kez çalıştırdı

Alpine, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni motoru ilk kez çalıştırdı.

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Alpine, 2023 Formula 1 motorunu ilk kez çalıştırdı
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Alpine, 2023 yılında Renault motoruyla yarışan tek takım olmayı sürdürecek ve halihazırda motorun dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Takım, bir yandan yeni güç ünitesi üzerinde çalışmaya devam ederken, diğer yandan 2023 aracını geliştirmek için çaba gösteriyor.

Bugün itibariyle de yeni güç ünitesini ilk kez çalıştırdılar. Alpine'in yayınladığı kısa videoda, yeni motorun sesi net şekilde duyuluyor.

İşte yeni Alpine'in motor sesi:

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