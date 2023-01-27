Alpine, 2023 Formula 1 motorunu ilk kez çalıştırdı
Alpine, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni motoru ilk kez çalıştırdı.
Alpine, 2023 yılında Renault motoruyla yarışan tek takım olmayı sürdürecek ve halihazırda motorun dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Takım, bir yandan yeni güç ünitesi üzerinde çalışmaya devam ederken, diğer yandan 2023 aracını geliştirmek için çaba gösteriyor.
Bugün itibariyle de yeni güç ünitesini ilk kez çalıştırdılar. Alpine'in yayınladığı kısa videoda, yeni motorun sesi net şekilde duyuluyor.
İşte yeni Alpine'in motor sesi:
Symonds: "FIA, şikayetler nedeniyle dalgalanma konusunda aşırı tepki verdi"
Vettel: "Ralli yapabilmek için çok fazla çalışma yapmam gerekir"
Son Haberler
Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"
Kelvin Van Der Linde, ilk yarış hafta sonunda yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğini, ancak tüm zorluklara rağmen hızlı olabileceklerini söyledi.
Vasseur, geçiş sürecinde kendisine yardımcı olan Binotto'yu takdir ediyor
Yeni Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, selefi Mattia Binotto'nun geçiş sürecinde kendisine yardımcı olduğunu ve bu nedenle Binotto'yu takdir ettiğini söylüyor.
Grosjean: "Üç takımın pole savaşı vermesi hepimizi çıldırtacak"
Romain Grosjean, bu yıl Formula 1'de Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in katılımıyla üçlü bir pole pozisyonu mücadelesi olacağı görüşünde.
Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!
2023 Formula E sezonunun 3. yarışı olan Diriye E-Prix II öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitti.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.