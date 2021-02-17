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Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Alpine, 2022'ye kadar yarış kazanabilecek seviyeye gelmeli"

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De Meo: "Alpine, 2022'ye kadar yarış kazanabilecek seviyeye gelmeli"
Ekleyen:
, Editör

Renault CEO'su Luca de Meo, Alpine'nin en az 2022 yılına kadar yarışlar kazanabilecek duruma gelmesi gerektiğini belirtti.

2016 yılında Formula 1'e geri dönen Renault, her geçen yıl daha iyi bir seviyeye ulaşıyor. Geçen yıl şampiyonayı beşinci bitirse bile, geri dönüşlerinden sonra ilk kez podyuma çıkmayı başarmıştı.

Takım yıl boyunca  üç podyum almayı başardı ve ve bunlardan ikisini Daniel Ricciardo, birini ise Esteban Ocon aldı.

Bir yıl önce Renault'nun yeni CEO'su olan De Meo, Fransız üreticinin sporda devam etmesi yönünde karar alan isimdi ve şimdi F1'le ilgili yeni planlamalar yapmış durumda.

Renault F1 ekibinin adı 2021 sezonunda Alpine olarak değiştirildi ve ayrıca Cyril Abiteboul'ün Renault macerası da 2020 sezonunun ardından sona erdi.

Şu anda Alpine markasının başında Laurent Rossi, markanın sportif tarafında ise Davide Brivio var. Fernando Alonso da daha önce birlikte yarıştığı takıma dönüyor.

Alman Frankfurter Allgemeine ile olan röportajında De Meo, Renault/Alpine için yeni hedefler belirledi.

De Meo, "Bu yılın bizim için bir geçiş senesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine de bir öncekinden daha iyi olmalıyız. Asıl zorluk yeni kuralların geleceği 2022 yılında başlayacak."

"En geç 2022'den itibaren, televizyonda ve gazetelerde olabildiğince sık görülecek, düzenli olarak podyuma çıkacak ve bir veya iki yarış kazanacak bir marka haline gelmemiz gerekiyor." diyerek çok net bir hedef belirledi.

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Editör Kemal Şengül

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