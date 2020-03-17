Vettel, orta grupta bir takıma geçme ihtimalini reddetmiyor!

Sebastian Vettel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve son dönemde adı Renault ile McLaren gibi takımlar için anılıyor.

Bunun temel sebebi Mercedes'in Lewis Hamilton'a, Red Bull'un Max Verstappen'e ve mevcut takımı Ferrari'nin Charles Leclerc'e odaklanması gibi görünüyor. Eğer Alman pilot sezonun ilk yarısında Monakolu pilotla benzer bir performans sergileyemezse takımdan ayrılmak zorunda kalabilir.

Paranın pilotların kariyerleri üzerindeki etkisi üzerine Vettel, "Bilirsiniz, durum sizin için önemli olan şeylere bağlı."

"Sizi harekete geçiren şeyler vardır, bunu siz bilirsiniz. Eğer motivasyonunuz para ise, sizi çok ileriye götürebilir ve sizi çok başarılı kılabilir. Bilirsiniz, para için başarılı olan pek çok sporcu, iş adamı vardır. Bence soru gerçekten insanların yeterince duygusu olup olmadığıdır. Bu sadece Formula 1 için geçerli değil, her şey için geçerli. Açıkçası, F1 biraz sirk gibi ve şımarık bir sirk. Çünkü çok fazla paraları var ve para insanları bozuyor."

"Doğru olabilir, ama asıl soru dediğim gibi yeterli duygunuz olup olmadığı. Yani bir noktada, belki de en önemli şey olmaz ve bir noktada tamamen takdirle ilgili. Bu sadece bir avuç insanın yapabileceği, sınırlı miktarda insanın yapabileceği bir iş ve biraz takdir etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz, kariyerlerimiz diğerlerinden daha kısa. Yani mutlu olmak gerekiyor ve kilit nokta bu."

"Belli bir noktada para en önemli şey olmayı bırakıyor. Yaptıklarınızdan zevk alma arzusu oluşuyor. Söylediğim gibi, birkaç kişinin yapabileceği bir iş yapıyoruz ve bu yüzden kask ve tulum giyen herkesin bunu takdir etmesi gerekiyor." dedi.

Kendisini bir orta grup takımında hayal edip etmediği sorusuna, "Bilmiyorum. İşte cevap bu. Gerçekten bilmiyorum. Toro Tosso ile başladığımda orta gruptaydım ve çok hızlı bir şekilde şekilde kazanan bir takım haline geldiği dönemde Red Bull'daydım."

"Toro Rosso ile yarışmaya başladığımda, ilk yıl takım arkadaşın Vitantonio ile 15. ile 17. sıralar için mücadele ediyorduk. Puan için mücadele etmiyorduk. Ertesi yıl harikaydı, çünkü daha fazlası için savaşabiliyorduk. Yıl sonunda düzenli olarak 12.'lik veya 10.'luk için yarışıyorduk. Sonra ilk ona girmeye başladık."

"Bu nedenle ilk 10'un sizin için çok şey ifade ettiği, ilk beşin ise inanılmaz olduğu ortadaydı. Açıkçası 10 yıl boyunca ilk beşte yarışıp, sonrasında 15. sıraya döndüğünüzde aynı hissi vermiyor."

"İlk kez 15. olduysanız ve bundan önceki tüm yarışlarda 18. olduysanız, bu şimdiye kadarki en büyük şey oluyor."

"Ama Mesela Kimi'yi ele alırsak, şimdi galibiyet için savaşamıyor ve eğer fırsatı olsa ve seçim imkanı olsa, bunu yapmayı seçerdi. Seçme imkanı olsa galibiyet için savaşmayı seçerdi."

"Yine de eğer tutkunuzla hareket ediyorsanız, memnuniyet duyuyorsanız, o zaman tek başınıza yarışmaktan keyif alabilirsiniz." yanıtını verdi.

Alakalı video