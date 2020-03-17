Kvyat ve Piquet ayrıldı

Daniil Kvyat, uzun süredir eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet'nin kızı Kelly Piquet ile beraberdi.

Geçen yıl Almanya GP'de podyuma çıkan Kvyat, aynı gün baba olmuş ve bir kızı olduğunu açıklamıştı.

İkili son zamanlarda sosyal medya hesaplarından birbirlerine dair hiçbir paylaşım yapmazken, Kvyat kızına dair de hiçbir fotoğraf paylaşmadı.

Şimdi ise ikilinin Noel öncesinde ayrıldıkları doğrulandı.

Helmut Marko, Kvyat'ın bu ayrılık sonrası iyi durumda olduğunu ve durumu performansına yansıtmayacağını söyledi.

Marko, "Bu iyi bir şey değil, ama Daniil şu anda normal ve dengeli görünüyor."

“Bu nedenle duruma müdahale etmek istemiyoruz çünkü özel meselelerin özel kalması gerektiğine inanıyoruz." dedi.