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Formula 1 / Son dakika

Kvyat ve Piquet ayrıldı

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Kvyat ve Piquet ayrıldı
Ekleyen:
, Editör
17 Mar 2020 07:59

Helmut Marko, Daniil Kvyat'ın uzun süredir birlikte olduğu Kelly Piquet'den ayrıldığını doğruladı.

Daniil Kvyat, uzun süredir eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet'nin kızı Kelly Piquet ile beraberdi.

Geçen yıl Almanya GP'de podyuma çıkan Kvyat, aynı gün baba olmuş ve bir kızı olduğunu açıklamıştı.

İkili son zamanlarda sosyal medya hesaplarından birbirlerine dair hiçbir paylaşım yapmazken, Kvyat kızına dair de hiçbir fotoğraf paylaşmadı.

Şimdi ise ikilinin Noel öncesinde ayrıldıkları doğrulandı.

Helmut Marko, Kvyat'ın bu ayrılık sonrası iyi durumda olduğunu ve durumu performansına yansıtmayacağını söyledi.

Marko, "Bu iyi bir şey değil, ama Daniil şu anda normal ve dengeli görünüyor."

“Bu nedenle duruma müdahale etmek istemiyoruz çünkü özel meselelerin özel kalması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kelly Piquet with her daughter

Kelly Piquet with her daughter

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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