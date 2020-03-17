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Formula 1 / Son dakika

Carey, Avustralya GP’nin iptalinden ötürü taraftarlardan özür diledi

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Carey, Avustralya GP’nin iptalinden ötürü taraftarlardan özür diledi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Mar 2020 10:52

Formula 1 CEO’su Chase Carey, coronavirüs pandemisi sebebiyle Avustralya Grand Prix’sinin iptal edilmesinden dolayı taraftarlardan özür diledi.

F1’in sezon açılışı, bir McLaren çalışanında coronavirüs tespit edilmesinin ardından tartışmalı bir şekilde iptal edilmişti.

F1’in patronları, Avustralya GP’deki etkinlikleri ele alma konusunda eleştirilerle karşılaştılar ve seyirciler pistin giriş kapılarında kuyruklar oluşturmuşken yarışı iptal etme kararı aldılar.

Ancak durumun ele alınması konusundaki memnuniyetsizliğe rağmen Carey, F1’in doğru kararlar verdiğini düşündüğünü söyledi.

Taraftarlara bir mektup yazan Carey, olanlar yüzünden özür diledi.

Carey, “İlk olarak önceliğimiz, Formula 1 taraftarlarının, takımlarının, organizatörlerinin ve daha geniş bir kitlenin sağlığı.”

“Avustralya GP’nin iptalinden ve diğer yarışların ertelenmesinden etkilenen taraftarlardan özür dileriz.”

“Bu kararlar Formula 1, FIA ve yerel organizatörler tarafından sürekli değişen ve gelişen şartlarda alınmakta. Ancak bu kararların doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz.”

“Ayrıca Formula 1 ailesinde yer alanlar da dahil olmak üzere, bu durumdan etkilenmiş olanlara da bu düşüncelerimizi iletmek istiyoruz.”

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“Herkesin 2020 Formula 1 sezonu için sırada ne olduğunu bilmek istediğinin farkındayız. Durumun değişkenliği göz önüne alındığında şu anda belli cevaplar veremiyoruz.”

“Ancak güvenli hale geldiği anda 2020 sezonuna başlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki birkaç ayda nasıl ilerleyeceğimizi değerlendirirken, günlük şekilde uzmanlar ve yetkililerle iletişim kuruyoruz. Mümkün olan en kısa sürede Formula1.com’da güncellemeler ve ayrıntılar sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

F1, şimdiden Bahreyn, Vietnam ve Çin yarışlarını ertelemiş durumda ve İspanya ile Monaco yarışları da şüphe altında. Sezonun, Haziran ayındaki Bakü yarışıyla başlaması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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