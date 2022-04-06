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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Vettel: "Okula geç kalmış gibi hissediyorum!"

Sebastian Vettel, kaçırdığı birkaç yarışın ardından kendisini "okula geç kalmış gibi" hissettiğini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel: "Okula geç kalmış gibi hissediyorum!"
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Alman pilot, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını kaçırmıştı.

Vettel bu hafta sonu piste geri dönüyor ve bir aylık aranın ardından piste çıkacağı için heyecanlı görünüyor.

Alman pilot, "COVID-19 testimin pozitif çıkmasının ve ilk iki yarışı kaçırmamın ardından okula geç kalmış gibi hissediyorum!"

"Bu yüzden tekrar piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sezona Avustralya'da başlamak daha önce yaptığım bir şey. Formula 1'in zor birkaç yılın ardından buraya geri dönmesi harika."

"Benim için aracın dışında geçen bir ayın ardından antrenman seanslarında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek önemli olacak."

"Umarım ileriye doğru birkaç adım atabiliriz ve yarış hem heyecanlı hem de öngörülemez geçer." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin,y Stevenson, Sporting Director, Aston Martin and Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1
Sebastian Vettel, Aston Martin,y Stevenson, Sporting Director, Aston Martin and Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1
1/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin, track walk
Sebastian Vettel, Aston Martin, track walk
2/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin, track walk
Sebastian Vettel, Aston Martin, track walk
3/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1, Sebastian Vettel, Aston Martin
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1, Sebastian Vettel, Aston Martin
4/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin, a colleague
Sebastian Vettel, Aston Martin, a colleague
5/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes, Sebastian Vettel, Aston Martin
George Russell, Mercedes, Sebastian Vettel, Aston Martin
6/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Sebastian Vettel, Aston Martin, Mick Schumacher, Haas F1 Team, on a track walk
Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Sebastian Vettel, Aston Martin, Mick Schumacher, Haas F1 Team, on a track walk
7/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Sebastian Vettel, Aston Martin, Mick Schumacher, Haas F1 Team, on a track walk
Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Sebastian Vettel, Aston Martin, Mick Schumacher, Haas F1 Team, on a track walk
8/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
9/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
10/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes, Sebastian Vettel, Aston Martin
George Russell, Mercedes, Sebastian Vettel, Aston Martin
11/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

George Russell, Mercedes, Sebastian Vettel, Aston Martin
George Russell, Mercedes, Sebastian Vettel, Aston Martin
12/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
13/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel'in yokluğunda takıma liderlik eden Lance Stroll ise, yeni araçların Melbourne'de nasıl performans göstereceğini merak ediyor.

"Avustralya'ya geri dönmek harika. Melbourne tam bir spor şehri ve Albert Park'ta sürüş yapmak çok eğlenceli. Değişen pist düzeni ve yenilenen asfaltta sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm bunların, özellikle dar 13. virajda geçişi kolaylaştıracağını düşünüyorum."

"Bu pistte zemin etkili araçların nasıl performans gösterdiğini görmek ilginç olacak. Umarım mücadeleyi daha yakın ve heyecanlı getirir."

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