Vettel: "Okula geç kalmış gibi hissediyorum!"
Sebastian Vettel, kaçırdığı birkaç yarışın ardından kendisini "okula geç kalmış gibi" hissettiğini dile getirdi.
Alman pilot, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını kaçırmıştı.
Vettel bu hafta sonu piste geri dönüyor ve bir aylık aranın ardından piste çıkacağı için heyecanlı görünüyor.
Alman pilot, "COVID-19 testimin pozitif çıkmasının ve ilk iki yarışı kaçırmamın ardından okula geç kalmış gibi hissediyorum!"
"Bu yüzden tekrar piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Sezona Avustralya'da başlamak daha önce yaptığım bir şey. Formula 1'in zor birkaç yılın ardından buraya geri dönmesi harika."
"Benim için aracın dışında geçen bir ayın ardından antrenman seanslarında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek önemli olacak."
"Umarım ileriye doğru birkaç adım atabiliriz ve yarış hem heyecanlı hem de öngörülemez geçer." dedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Vettel'in yokluğunda takıma liderlik eden Lance Stroll ise, yeni araçların Melbourne'de nasıl performans göstereceğini merak ediyor.
"Avustralya'ya geri dönmek harika. Melbourne tam bir spor şehri ve Albert Park'ta sürüş yapmak çok eğlenceli. Değişen pist düzeni ve yenilenen asfaltta sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm bunların, özellikle dar 13. virajda geçişi kolaylaştıracağını düşünüyorum."
"Bu pistte zemin etkili araçların nasıl performans gösterdiğini görmek ilginç olacak. Umarım mücadeleyi daha yakın ve heyecanlı getirir."
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