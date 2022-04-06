Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki / FIA, Avustralya GP basın toplantısı programını açıkladı
Formula 1 / Avustralya GP Son dakika

Mercedes, Melbourne'e yeni bir ön kanat getirdi

Aracın sürüklenme seviyesi üzerinde çalışan Mercedes, Albert Park pisti için yeni bir ön kanat getirdi.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mercedes, Melbourne'e yeni bir ön kanat getirdi
Haberi dinle

Bu yıla istediği gibi başlayamayan Mercedes, sezonun dördüncü yarışı olan Imola için yeni güncellemeler hazırlıyor fakat ana güncelleme paketinin Barselona'ya gelmesi bekleniyor.

Bunun öncesinde Mercedes, W13'ten en iyi şekilde faydalanmak için aracında küçük değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Mercedes, yapılan son değişikliklerle 5 saniye hızlanan Albert Park pistinde gerçekleştirilecek Avustralya GP öncesinde aracındaki sürüklenmeyi azaltmak amacıyla aerodinamik değişiklikler yaptı. Bugün pit yolunda George Russell'ın garajının önünde yer alan ön kanadın, önceki iki yarıştan farklı olduğu görüldü.

Görünüşe bakılırsa Mercedes, sürüklenmeyi azaltmak amacıyla ön kanadın üst kısmında değişikliğe gitti.

Takımın bu hafta sonu taban ve arka kanatta da değişiklikler yapması bekleniyor fakat henüz bu güncellemeler ortaya çıkmadı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13: l'ala anteriore di Jeddah aveva l'ultomo flap più carico

Lewis Hamilton, Mercedes W13: l'ala anteriore di Jeddah aveva l'ultomo flap più carico

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
FIA, Avustralya GP basın toplantısı programını açıkladı
Önceki haber

FIA, Avustralya GP basın toplantısı programını açıkladı
Yorumları görüntüle
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Ferrari'nin ilk güncelleme paketi: İlk olarak verimlilik ve hafifleme, sonrasında taban güncellemeleri Avustralya GP
Formula 1

Ferrari'nin ilk güncelleme paketi: İlk olarak verimlilik ve hafifleme, sonrasında taban güncellemeleri

F1 takımlarını büyük harcamalardan kurtarabilecek olan boya teknolojisi Avustralya GP
Formula 1

F1 takımlarını büyük harcamalardan kurtarabilecek olan boya teknolojisi

Ferrari Avustralya'da da aynı ayarlarla yarışacak, ilk güncelleme paketi Imola'da gelecek Avustralya GP
Formula 1

Ferrari Avustralya'da da aynı ayarlarla yarışacak, ilk güncelleme paketi Imola'da gelecek

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"
Formula 1

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı Bahreyn GP
Formula 1

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı

Hamilton: "W13'te önde olmamızı sağlayacak potansiyel var" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Hamilton: "W13'te önde olmamızı sağlayacak potansiyel var"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"
Formula 1

Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"

Mercedes, dalgalanma sorunu nedeniyle W13’ün gerçek hızını bilmiyor
Formula 1

Mercedes, dalgalanma sorunu nedeniyle W13’ün gerçek hızını bilmiyor

Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir

Son Haberler

Mercedes, Melbourne'e yeni bir ön kanat getirdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Melbourne'e yeni bir ön kanat getirdi

FIA, Avustralya GP basın toplantısı programını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Avustralya GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, Avustralya GP'de 4 DRS alanı olacağını doğruladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Avustralya GP'de 4 DRS alanı olacağını doğruladı

Haas: "Aracın güçlü yanlarından biri 'kolay sürülebilir' olması"
Formula 1 Formula 1

Haas: "Aracın güçlü yanlarından biri 'kolay sürülebilir' olması"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.