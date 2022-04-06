Mercedes, Melbourne'e yeni bir ön kanat getirdi

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Bu yıla istediği gibi başlayamayan Mercedes, sezonun dördüncü yarışı olan Imola için yeni güncellemeler hazırlıyor fakat ana güncelleme paketinin Barselona'ya gelmesi bekleniyor.

Bunun öncesinde Mercedes, W13'ten en iyi şekilde faydalanmak için aracında küçük değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Mercedes, yapılan son değişikliklerle 5 saniye hızlanan Albert Park pistinde gerçekleştirilecek Avustralya GP öncesinde aracındaki sürüklenmeyi azaltmak amacıyla aerodinamik değişiklikler yaptı. Bugün pit yolunda George Russell'ın garajının önünde yer alan ön kanadın, önceki iki yarıştan farklı olduğu görüldü.

Görünüşe bakılırsa Mercedes, sürüklenmeyi azaltmak amacıyla ön kanadın üst kısmında değişikliğe gitti.

Takımın bu hafta sonu taban ve arka kanatta da değişiklikler yapması bekleniyor fakat henüz bu güncellemeler ortaya çıkmadı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13: l'ala anteriore di Jeddah aveva l'ultomo flap più carico Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images