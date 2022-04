Wolff: "Elimizde sorunları çözecek 'sihirli bir çözüm' yok"

Mercedes, dalgalanma problemi nedeniyle W13'ten en iyi şekilde faydalanmakta zorlanıyor ve geride kalan iki yarışta en hızlı üçüncü takım görüntüsü çizdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Melbourne yarışı öncesi verdiği demeçte W13'ün hızının beklenenden yavaş olduğunu söyledi ve mühendislerin sorunlara bir çözüm bulmasının zaman alacağını yineledi.

Wolff, "Bu hafta sonu 2020'den bu yana ilk kez Melbourne'e döneceğiz ve üç yıl içerisinde ilk kez Avustralya'ya gitmiş olacağız. Bu, Formula 1'i çok seven bir şehir ve ülke için çok uzun bir süre."

"Taraftarları ve hem daha fazla geçiş fırsatı hem de daha hızlı tur zamanları vadeden yeni pist düzenini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Şu anda bir öğrenme yarışı içerisindeyiz ve ilk iki hafta sonu bize hâlâ öğrenecek çok şeyimiz olduğunu gösterdi."

"Şuanda pist üstündeki performansımızı beklentilerimizle örtüşmüyor ancak hem Brackley hem de Brixworth'teki çalışanlarımız sorunları anlamaya ve doğru çözümler üretmeye odaklanmış durumdalar."

"Bir sonraki yarışta herhangi bir sihirli çözümümüz olmayacak fakat önümüzdeki yarışlarda gelişmek için çalışmaya devam ediyoruz ve umarım öndekilerle arasındaki farkı kapatabiliriz."

"O noktaya kadar her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz ve sahip olduğumuz paketten en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor."

"Kısacası önümüzde çeşitli zorluklar var ama bunlar zevk aldığımız şeyler çünkü takımın gerçek ruhunu göstermesine izin veriyorlar."

"Lewis ve George geri bildirim sağlayarak, simülatörde zaman geçirerek ve bizi ilerlemek yardımcı olmak adına birlikte çalışarak gelişim için önemli bir katkı sağlıyorlar." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool