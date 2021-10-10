Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi

Islak zeminde başlayan Türkiye Grand Prix'sinde pilotlar, geçiş lastikleriyle start almışlardı. Pist yarış boyunca tam olarak kurumadı ve pilotlar yarışı geçiş lastikleriyle tamamladılar. Vettel ise yarışın orta noktasında risk alarak kuru zemin lastiklerini takmıştı.

Ancak Alman pilotun kuru zemin lastiklerine geçme kararının yanlış olduğu sadece birkaç viraj sonra anlaşıldı. Kuru zemin lastikleri için fazla ıslak ve soğuk olan pistte yol tutuş bulmakta zorlanan Vettel, pistten taştığı anlar yaşamasının ardından yavaş bir şekilde yine pite geldi.

Pitin girişinde de aracın kontrolünü kaybeden Vettel, sonrasında yeniden geçiş lastiklerini takarak piste geri döndü ve yarışı 18. sırada tamamladı. Yarış boyunca Vettel'den başka kuru zemin lastiğini deneyen pilot olmadı.

İlk olarak kararı takımın mı yoksa kendinin mi verdiği hakkında konuşan Vettel, kararı takımla birlikte aldıklarını belirtirken; lastikleri çalıştıramadığını da ekledi.

"Kararı birlikte verdik ama günün sonunda kararı ben aldım. Bunu denemek istedim. Geçiş lastiklerinde bir şey kalmamıştı ben de kuru zemin lastikleri onlar kadar iyi olabilir diye düşündüm. Ancak onları çalıştıramadım ve hiç yol tutuş yoktu. Onları çalıştıramadığımdan dolayı, çok fazla yer kaybettim."

"Beklediğimden kötüydü. Birkaç yer hâlâ ıslak olsa da beklediğimden kötüydü. Daha önce de belirttiğim gibi, ana sorun onları çalıştıramamamdı. Böyle olunca da sadece kayıyorsunuz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

4 kez dünya şampiyonu, pistin bugün garip hissettirdiğini ifade etti ve şöyle devam etti: "Pist eğlenceli ancak bugün biraz garipti, geçiş lastikleriyle çok fazla dışarı kalmamızla beraber geçen seneye benziyordu. Bir noktada pistin kuru zemin lastiklerine hazır olduğunu düşündüm ve riski aldım ancak bu çalışmadı."

"Son bölümümüz çok güçlüydü ama çok arkadaydık o yüzden bir anlam ifade etmedi. Sorun ilk bölümümüzdeydi. Önümdekilerin temposunu yakalayamadım ve lastiklerle sorun yaşadım. Son bölüm ise çok daha iyiydi."

Kuru zemin lastiğine geçtiğinden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorulan Vettel, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Evet, şu an pite girmemem gerektiği çok açık geliyor ancak o an... bilmiyorum. Kuru zemin lastiği takmayı birkaç tur önceden istedim, geçiş lastikleri daha iyi bir duruma gelmiyorlardı."

"Geçiş lastiklerine baktığımızda onlarda hiçbir şey kalmamıştı, kuru zemin lastikleri gibiydiler. Ben de bunu denemek için bir nedenim olduğunu düşündüm ama elbette yanlış karardı."

Vettel son olarak, kuru zemin lastiğine geçmeden önce, takım tarafından kendisine ne söylendiği hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Diğerlerinin geçiş lastiklerini taktığı bilgisi geliyordu ancak durum geçen seneyle kıyaslanabiliyordu."

"Geçen sene bitime 15 tur kala kuru zemin lastiklerini denemek istemiştim ve pist bugünkünden daha iyiydi. Bu yüzden bugün kuru zemin lastiği takmanın denemeye değer olduğunu düşündüm ama yanlış olduğu kanıtlandı."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images