Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi

Ekleyen:

Aston Martin F1 pilotu Sebastian Vettel, Türkiye Grand Prix'sinde kendine fazlasıyla zaman kaybettiren kuru zemin lastiğine geçme kararını açıkladı.

Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi

Islak zeminde başlayan Türkiye Grand Prix'sinde pilotlar, geçiş lastikleriyle start almışlardı. Pist yarış boyunca tam olarak kurumadı ve pilotlar yarışı geçiş lastikleriyle tamamladılar. Vettel ise yarışın orta noktasında risk alarak kuru zemin lastiklerini takmıştı. 

Ancak Alman pilotun kuru zemin lastiklerine geçme kararının yanlış olduğu sadece birkaç viraj sonra anlaşıldı. Kuru zemin lastikleri için fazla ıslak ve soğuk olan pistte yol tutuş bulmakta zorlanan Vettel, pistten taştığı anlar yaşamasının ardından yavaş bir şekilde yine pite geldi. 

Pitin girişinde de aracın kontrolünü kaybeden Vettel, sonrasında yeniden geçiş lastiklerini takarak piste geri döndü ve yarışı 18. sırada tamamladı. Yarış boyunca Vettel'den başka kuru zemin lastiğini deneyen pilot olmadı. 

İlk olarak kararı takımın mı yoksa kendinin mi verdiği hakkında konuşan Vettel, kararı takımla birlikte aldıklarını belirtirken; lastikleri çalıştıramadığını da ekledi. 

"Kararı birlikte verdik ama günün sonunda kararı ben aldım. Bunu denemek istedim. Geçiş lastiklerinde bir şey kalmamıştı ben de kuru zemin lastikleri onlar kadar iyi olabilir diye düşündüm. Ancak onları çalıştıramadım ve hiç yol tutuş yoktu. Onları çalıştıramadığımdan dolayı, çok fazla yer kaybettim."

"Beklediğimden kötüydü. Birkaç yer hâlâ ıslak olsa da beklediğimden kötüydü. Daha önce de belirttiğim gibi, ana sorun onları çalıştıramamamdı. Böyle olunca da sadece kayıyorsunuz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

4 kez dünya şampiyonu, pistin bugün garip hissettirdiğini ifade etti ve şöyle devam etti: "Pist eğlenceli ancak bugün biraz garipti, geçiş lastikleriyle çok fazla dışarı kalmamızla beraber geçen seneye benziyordu. Bir noktada pistin kuru zemin lastiklerine hazır olduğunu düşündüm ve riski aldım ancak bu çalışmadı." 

"Son bölümümüz çok güçlüydü ama çok arkadaydık o yüzden bir anlam ifade etmedi. Sorun ilk bölümümüzdeydi. Önümdekilerin temposunu yakalayamadım ve lastiklerle sorun yaşadım. Son bölüm ise çok daha iyiydi." 

Kuru zemin lastiğine geçtiğinden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorulan Vettel, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Evet, şu an pite girmemem gerektiği çok açık geliyor ancak o an... bilmiyorum. Kuru zemin lastiği takmayı birkaç tur önceden istedim, geçiş lastikleri daha iyi bir duruma gelmiyorlardı."

"Geçiş lastiklerine baktığımızda onlarda hiçbir şey kalmamıştı, kuru zemin lastikleri gibiydiler. Ben de bunu denemek için bir nedenim olduğunu düşündüm ama elbette yanlış karardı."

Vettel son olarak, kuru zemin lastiğine geçmeden önce, takım tarafından kendisine ne söylendiği hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Diğerlerinin geçiş lastiklerini taktığı bilgisi geliyordu ancak durum geçen seneyle kıyaslanabiliyordu."

"Geçen sene bitime 15 tur kala kuru zemin lastiklerini denemek istemiştim ve pist bugünkünden daha iyiydi. Bu yüzden bugün kuru zemin lastiği takmanın denemeye değer olduğunu düşündüm ama yanlış olduğu kanıtlandı." 

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"

Önceki haber

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

2 s
2
Formula 1

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"

40 dk
3
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
4
Formula 1

Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi

15 dk
5
Formula 1

Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"

1 s
Son Haberler
Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi
F1

Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi

15dk
Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"
F1

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"

40dk
Perez: "Çok gergin bir yarıştı"
F1

Perez: "Çok gergin bir yarıştı"

1 s
Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"
F1

Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"

1 s
Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"
F1

Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"

1 s
Son Videolar
Türkiye Grand Prix'si Start Gridi 01:05
Formula 1
9 Eki 2021

Türkiye Grand Prix'si Start Gridi

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
9 Eki 2021

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
7 Eki 2021

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor Türkiye GP
Formula 1

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

Pirelli, Türkiye'ye geçen seneye kıyasla daha yumuşak lastikler getirecek Türkiye GP
Formula 1

Pirelli, Türkiye'ye geçen seneye kıyasla daha yumuşak lastikler getirecek

Seidl: "Norris'i dışarıda bırakmak takımca alınan bir karardı" Rusya GP
Formula 1

Seidl: "Norris'i dışarıda bırakmak takımca alınan bir karardı"

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi
Formula 1 Formula 1

Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi

Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!
Formula 1 Formula 1

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Perez: "Çok gergin bir yarıştı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Çok gergin bir yarıştı"

Son Haberler

Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi
Formula 1 Formula 1

Vettel, kuru zemin lastiğine geçiş konusunda sorumluluğu üstlendi

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"

Perez: "Çok gergin bir yarıştı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Çok gergin bir yarıştı"

Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bugün aracı zorlayamadık"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.