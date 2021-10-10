Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"

Yarışa 11. sıradan başlayan Hamilton, geçiş lastikleriyle en çok yükselmeyi başaran isimlerden birisiydi. Pist üstünde yaptığı geçişlerle ve önündeki pilotların pite gelmesiyle Hamilton, 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Yarış yağmur altında gerçekleştirildiği için pilotların pite gelme zorunluluğu yoktu. Alpine F1 pilotu Esteban Ocon, 58 turluk yarışı tek set geçiş lastiğiyle tamamladı. Hamilton'ın da bunu yapabileceği düşünülüyordu ancak o, yarışın bitmesine 8 tur varken yeni bir set geçiş lastiği için pite geldi.

Hamilton pitten çıktığında 5. sıradaydı ve 4. sıradaki Charles Leclerc'i ilk başta zorladı ancak daha sonra Leclerc karşısında geriledi ve arkasındaki AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin de baskısı altına girdi.

Ancak Hamilton yerini koruyarak 5. sırada yarışı tamamladı.

Pite gelerek pozisyon kaybetmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Hamilton, "O esnada bilmiyordum ancak 1 sıra kaybedebileceğimi tahmin ediyordum. Arkamdakiler 15 saniye gerideydi ancak pit stop toplamda 24 saniye sürüyordu. Bu yüzden bir sıra kaybedebileceğimi biliyordum."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ocon'un tek set lastikle tamamladığını duydum. Sanırım ben de bitirebilirdim." şeklinde cevap verdi.

Hamilton, yarış içerisinde pite gelecekse daha erken gelmesi gerektiğini, 8 tur kala pite gelerek hata yaptığını söyledi.

Hamilton, "Lastik dişleri bitmişti, bu durumda ne kadar daha gideceğini bilmiyorsunuz. Bu durumda lastik ömrü açısından endişeleriniz oluyor. Ancak diğer taraftan sonunda gerçekten hızlı değildim. Yol tutuşunun düşük olması nedeniyle zorlanıyordum. Neden böyle oldu emin değilim. Arkamdakilere karşı performans kaybediyordum."

"Şu anda geriye dönüp baktığımızda, ya pistte kalmalıydım ya da çok daha erken pite gelmeliydim. Yarışın bitmesine 8 tur varken pite geldiğinizde, kuruyan pistte hızlı bir şekilde lastikleri orta lastiğe dönüştürmek için aşındırma konusunda zamanınız kalmıyor. Bu kayma sürecinde neredeyse 4 sıra kaybediyordum. Biraz hayal kırıklığı yaşadım ancak durum bu."

"Üçüncü olmak iyi hissettirdi ve o pozisyonu koruyabilsem iyi olacaktı. 11.likten gelip harika bir sonuç alabilirdim. Beşincilik daha kötü ancak daha da kötüsü olabilirdi." dedi.