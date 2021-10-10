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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Leclerc: "Pit stop yapmak, podyumu kaybetmemize neden oldu"

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Türkiye Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc, geç yaptıkları pit stopun podyum şanslarını çöpe attığını, ancak bundan dolayı pişman olmadığını söyledi.

Leclerc: "Pit stop yapmak, podyumu kaybetmemize neden oldu"

Üçüncü sıradan başladığı yarışta Leclerc, yarışın büyük bir çoğunluğunu podyumun son basamağında götürdü. Ancak önünde yer alan Verstappen ve Bottas ile aynı anda pite gelmeyen Monakolu pilot, pite gelmediği için yarışın liderliğini kısa bir süreliğine ele geçirdi.

Bottas ile aynı tempoyu tutturamayan Leclerc, Fin pilota geçildikten sonra pite geldi ve üçüncü olarak piste geri döndü. Ancak daha iyi durumdaki lastikler ile gelen Perez'e geçilen Leclerc, yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Yarış hakkında konuşan Leclerc, "Çok garip bir durumdu. Herkes için durum aynı ilerliyordu ve pite gelme çağrısında kafamı karıştıran şey bu oldu, çünkü ben kullanılmış lastiklerle yola devam ediyordum ve düzenli olarak telsizden bana Valtteri'nin yeni lastikler ile tur zamanları söyleniyordu."

"İlk turlarda çok hızlı değildi ve kendi kendime, kullanılmış lastiklerle önde kalabilirim demeye başladım. Ancak sorun şu ki, yeni lastikler için pite gelenler ilk yedi tur boyunca kabarcıklanmadan dolayı büyük sorun yaşadılar, ardından da çok fazla tempo yakaladılar."

"Bu tempoyu yakaladıklarında da bizim pite gelmemiz gerektiği anlaşıldı, biz de pite geldik ancak her şey için çok geç kalmıştık. Yarışın son 10 turunda geçiş lastiklerini çalıştırmaya çalışıyordum."

"Bu biraz üzücü bir şey çünkü bu durum, podyumu kaybetmemize neden oldu ancak olanlardan pişman değilim. Rusya'da iletişimimiz pek iyi değildi ancak bu sefer iyi iletişim kurduk. Yarış hakkında net bir tablo vardı ve doğru zamanda doğru kararı aldığımızı düşündük."

"O anda karşılığını alamadık ancak o lastiklerle garip bir yarış oldu." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc'in takım arkadaşı Sainz ise, 19. sıradan başladığı yarışta sekizinci sırada finiş gördü ve inanılmaz bir performansın ardından günün sürücüsü seçildi.

Yarış hakkında konuşan Sainz, "Bir göreve sahip olmam gerekiyordu. Sanırım arkadan başladığınızda daha fazla agresif olmanız gerekiyor ve bugün, bunu deneyip biraz daha risk almamız için iyi bir gündü. Biz de bunu başardık."

"Birer birer araç geçiyordum, 12. viraj iyi bir geçiş noktasıydı. Yarışın tamamı boyunca iyi bir tempo yakalamayı başardım."

"Pit stopun yavaş olması biraz can sıkıcıydı, daha üstteki sıralar için mücadele etme şansımızın önüne geçti ancak pişman olacağımız bir gün değildi. Takım olarak iyi bir iş başardık, pist üzerinde çok güçlüydük ve öndekilere karşı mücadele edebileceğimizi gösterdik. Cezayı aldığım için memnunum." dedi.

Böylece Ferrari'nin ekstra performans sağlayan yeni motoruna Rusya GP'de Leclerc, Türkiye GP'de ise Sainz geçmiş oldu. Sezonun kalan kısmı hakkında konuşan Sainz, "Her şey gayet iyi duruyor ve son altı yarışa doğru ilerlerken tamamen performansa odaklanabilirim."

"Bu cezayı almak doğru karardı ve ben de yapabileceğimin en iyisini yaptım, şu anda savaşmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

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