Vettel: "Mucize beklememeliyiz"

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Sebastian Vettel, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında sekizinci en iyi zamanı yaptı ve bu yılki en iyi cuma günlerinden birisini geçirdi.

Bu, beklenen bir durumdu çünkü takım, Barselona'ya yeni bir güncelleme paketiyle gelmişti ve kendilerinin ileriye doğru gideceği tahmin ediliyordu.

Vettel günün ardından şöyle dedi: "Doğru yönde ilerliyoruz gibi görünüyor fakat bugün bu aracı kullanmaya başladığımız ilk gün olduğunu unutmamak gerekiyor."

"Hava ve pist şartlar çok farklı olduğu için sezon öncesi testlerle çok fazla kıyas yapamazsınız. Bu yüzden öğrenecek ve anlayacak çok şey vardı."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yine de bugünü ilk 10'un içinde bitirmek güzeldi. Bakalım hafta sonunun kalanında nasıl olacağız?"

"Hemen sonuç almayı beklemiyoruz fakat düzenli olarak ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Güncellemelerle ilgili Vettel, “Şu anda karşılaştırma yapmak hâlâ zor çünkü koşullar tamamen net değil. Fakat bu kesinlikle bizi geriye düşüren bir paket değil. Sanırım ilk günden mutlu olabiliriz."

"İlk 10'dayız ve bunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun doğru yol olduğu konusunda iyimseriz. Fakat dediğim gibi bu ilk gündü ve öğrenecek çok şeyimiz var."

"Sürüş farklı görünüyor fakat bunu bekliyorduk. Bakalım hafta sonu nasıl geçecek ve ne tür veriler toplayacağız? Diğerlerinin ne yaptığını bilmiyorum fakat biz mucize beklememeliyiz. dedi.

Lance Stroll de günün kendileri için oldukça pozitif geçtiğini söylüyor.

"Bence iyi bir ilk gün oldu, gayet pozitifti."

"İlerleme kaydediyoruz gibi görünüyor fakat bugün biraz temkinli davrandık çünkü yedek parça sıkıntısı yaşıyoruz. Elimizde çok fazla parça yok."

"Bugün, doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor fakat daha fazlasını istiyoruz."

"Tek turda aracımız gayet iyi hissettirdi fakat araç dengesini artırabilirsek daha fazlası mümkün olabilir."

"Bu gece verilere bakacağız ve sıralama turlarından önce neleri geliştirebileceğimizi göreceğiz."

Stroll yeni güncellemeler için, "Araç pozitif anlamda farklı davranıyor. Bence bu, doğru yönde atılmış bir adım." dedi.