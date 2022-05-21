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Formula 1 / İspanya GP Son dakika

Ferrari, Sainz'ın şasisini yakıt sistemindeki sorun nedeniyle değiştirmiş

Ferrari mühendisleri, telemetride motor yakıt sisteminde anormal veriler keşfettiler ve tankının içindeki yakıt pompasında bir sorun olduğu şüphesiyle yedek şasiye geçmeye karar verdiler.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, Sainz'ın şasisini yakıt sistemindeki sorun nedeniyle değiştirmiş
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Ferrari, Carlos Sainz'ın şasisini değiştirme kararı almış ve bu haber, sabah saatlerinde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise daha fazla bilgi paylaşıldı.

İtalyan ekibin mühendisleri 066/7 Ferrari motorunun yakıt sisteminde sorunlar keşfetti ve bundan F1-75'de değişiklik yapmaya karar verdi. Verilerde, İspanyol pilotun yakıt deposunun, yakıt pompası kısmında bir anormallik olduğu görülüyordu.

Pistteki onarım uzun sürecekti ve çözümle ilgili şüpheler oluşacaktı. Bunda ötürü de halihazırda beklemede olan yedek şasiye geçme kararı aldılar. Bu, kolay bir iş değil fakat takım, 3. antrenman öncesinde her şeyi tamamlamayı bekliyor.

Öte yandan McLaren da Lando Norris'in şasisinin değiştiğini açıklamıştı. Sabah saatlerinde ise daha fazla bilgi verildi.

Açıklamaya göre dün Norris, pist dışına çıkıp kerblerden sert şekilde geçmesinin ardından hem tabana hem de şasiye önemli bir hasar verdi. Bu sebeple de yeni şasiye geçtiler.

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Photo by: Uncredited

 

 

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