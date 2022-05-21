Bottas, cuma günü sorun yaşadığı motoru tekrar kullanamayacak

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Bottas, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının başlangıcında sorun yaşamış ve daha henüz 3. turunda yolda kalmıştı.

Fin pilot, antrenmanlarda sezona başladığı ve daha fazla kilometre tamamlamış bir antrenman motoru kullanıyordu ve cuma günü yaşanan sorunun ardından tekrar kullanılamayacak kadar hasar gördü. Bu da Fin pilotun elindeki motor sayısını azaltıyor ve kendisini yılın kalanında ceza almaya itiyor.

Imola'da Bottas cuma günü sıralama turlarında egzoz sorunu yaşamış ve onarımlar yapılırken ikinci seansı kaçırmıştı. Miami'de ise ilk seansta kaza yapmış ve ikinci seansı kaçırmıştı.

Bu, arka arkaya üçüncü hafta sonunda sorun ya da olay yaşayıp, önemli bir pist üstü süresini kaybettikleri anlamına geliyor. Getirdikleri güncelleme paketinin büyüklüğü göz önüne alındığında da takım için büyük bir darbe oldu.

Takım patronu Frederic Vasseur, motor ve pist süresi kaybının takım için büyük bir darbe olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a güç ünitesi sorunu hakkında konuşan Vasseur, "Aracın üstyapısı bile hasar gördü, bu yüzden onu tamir etmemiz gerekecek."

"Motor, bu sezonki ilk motorumuzdu, bu yüzden durum daha da kötü olabilirdi. İyi değil ama felaket de değil."

"Elbette üzüntü verici çünkü ilk seansta çok fazla test yapmak zorunda kaldık, düzgün turlar atamadık ve ikinci seansta da sadece bir tur attık. Yine de burası Barselona, iki tur sonra işleri toparlayacağını düşünüyorum ve yaptığı tur bile çok iyiydi."

"Elbette bir aracımızı iki sürücünün paylaşması ve diğer aracın da sadece bir seansa katılması nedeniyle kolay bir başlangıç değil. Fakat bir fiyasko da değil. Umarım Cumartesi gününden itibaren temiz bir hafta sonu geçiririz." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, waits by a barrier Photo by: Steven Tee / Motorsport Images