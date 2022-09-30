Sizin Köşeniz: Crashgate olayının perde arkası

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"Onların tedirgin olduklarını görebiliyordum. Oda yoğun, gergin ve sıcaktı. Şaşkındım çünkü Flavio gibi kendinden emin birisini hiç bu halde görmemiştim."

"İlk Pat Symonds konuştu ve 'İki arabamızda gridin arka tarafında. Yarışta herhangi olağanüstü bir şey olmadığı takdirde hiçbir noktaya ulaşamayacağımız bir durumdayız.' dedi. Flavio ona katılır şekilde 'Bu takım için bir felaket olur.' diyerek ekledi."

"Ben ise sadece oturmuş ne haltlar döndüğünü anlamadan dinliyordum. İkisi de kıpır kıpırdı ve ortam, ortam inanılmaz gergindi. Bu noktaya kadar bir şeyler söylediğimi hatırlamıyorum. 5 dakika sonunda Flavio sadede geldi ve 'Nelson, bizim pistte herhangi bir şekilde başarı kazanmamız için bir güvenlik aracının doğru zamanda ve doğru yerde çıkması gerekiyor.' dedi."

"Yine orda oturmuş sadece yüzlerine bakıyordum. Durumu anlamam için Almanya’da, Timo Glock’un kazasından sonra ne olduğunu hatırlattılar. Ben pite girdikten hemen sonra kaza gerçekleşmişti ve yarışı 2. sırada bitirmiştim. Ve Flavio o anda 'Takıma yardım etmek ister misin? Doğru anda girecek bir güvenlik aracı bizim için her şeyi değiştirir.' dedi. O anda kalkışacağımız bu işin ahlaki tarafını düşünmedim bile."

Nelson Piquet Jr.'ın FIA'ya konuyla alakalı verdiği ifadenin bir kısmı böyle. Peki olaylar bu noktaya nasıl geldi? Gelin birlikte bakalım.

Nelson A. Piquet, Renault F1 Team, kaza yapıyor

Formula 1 tarihinin ilk gece yarışı, Singapur GP Marina Bay sokak pistinde 28 Eylül 2008 tarihinde gerçekleşecekti. Renault için sezon o noktaya kadar çok iyi gitmiyordu. 2006’daki şampiyonluklarından sonra Renault, F1 takımının bütçesini kısmıştı.

Bunun yanında Fernando Alonso’yu McLaren’a kaptırmışlardı. Zaten düşük bütçeyle çalışan bir takımın bütçesinin daha da kısılması, birçok problemi beraberinde getirmişti. 2007 sezonunu Heikki Kovalainen ve Giancarlo Fisichella ile birlikte 6. ve 7. sırada kapatarak dönemin gridine bakıldığında, fiyat/performans olarak gayet iyi bir sezon geçirseler de yaprak dökümü devam ediyordu.

Gayet iyi bir sezon geçiren Heikki Kovalainen’i de Alonso’dan bir sezon sonra McLaren’a kaptırmışlardı. 2008 yılı itibariyle iyice yaşını almış olan Fisichella’yi Force India’ya bırakan Renault, yerine 2006 yılının GP2 ikincisi Nelson Piquet Jr.'ı getirmişti.

Garajın diğer tarafı içinse, 2007 sezonu boyunca McLaren’in tonlarca sorunundan birisi olan Alonso, bir yıl aradan sonra tekrardan Renault koltuğuna oturtulmuştu. Kazanan formülün 5 parçasından 3’ü olan Alonso- Briatore- Symonds tekrardan bir araya gelmişti. Ama diğer iki parça olan para ve hızlı bir araç maalesef formülün çalışmasını engelliyordu.

Flavio Briatore, Renault F1 Team, Takım Şefi, Direktörü, Fernando Alonso, Renault F1 Team ve Luis Ga

Singapur GP sezonun sondan 4. yarışıydı. Fernando Alonso sezonun o noktasına kadar sadece 28 puan toplamış ve hiç podyuma çıkamamıştı. Nelson Piquet Jr. ise sadece 3 kez puan alabilmiş ve puan aldığı yarışlardan bir tanesi olan Almanya GP’sinde podyuma çıkmıştı. Dolayısıyla Singapur’da başarılı bir sonuç almaları oldukça önemliydi.

Ancak hafta istediklerinden çok uzak başladı. Önce Piquet Jr. ilk sıralama turu seansında elendi ardından Alonso ikinci seansta tur atamadan mekanik arıza yaşadı. Aradıkları başarıdan çok ötede bir sıralama turları geçirmişlerdi ve yarışa 15 ve 16. sıralardan başlayacaklardı.

Bu noktada Briatore ve Symonds, başarının eksik formulünü çalıştırmaya karar verdiler. Pazar günü yarışa 15. sıradan başlayacak olan Fernando Alonso’nun benzin deposunda az yakıt ve jantlarının üstünde ise süper yumuşak lastikler vardı. Enteresan.

Yarış başlarında yakıt yükü ve lastik avantajı ile yukarılara doğru tırmanan Alonso’nun 10. turda yaptığı pitte sert lastiklere geçmiş ve ağır bir yakıt yükü almıştı. O dönem F1 spikeri olan James Allen, Renault'yu yükselmek için farklı stratejiler kullanması dahilinde övse de yaklaşık 3 tur sonra olayın gerçek yüzü ortaya çıkacaktı. Ama evet, Allen’ın haklı olduğu bir nokta vardı. Renault’un stratejisi çok ilginçti.

14. turda kameralar Sebastian Bourdais’nin kaçış alanından piste geri dönüşünü tekrar tekrar gösterirken bir anda görüntü farklı bir yere doğru kaymıştı. Piquet Jr.’ın Renault’su duvara yapışmış durumda, pistin hareket yönünün tersine bakar şekilde duruyordu.

Bu kaza kesinlikle güvenlik aracı çıkaracak şiddet seviyesine sahip bir kazaydı. Üstelik enkazın bulunduğu yerde herhangi bir kaçış yolu bulunmamaktaydı. Güvenlik aracı çıkmak zorundaydı ve çıktı. Dönemin kurallarına göre yarışlarda güvenlik aracının çıktığı ilk turda pite girmek yasaktı ve yasağın çiğnendiği durumlarda pilotlar 10 saniye dur kalk cezasıyla karşılaşmaktaydılar.

Nelson A. Piquet, Renault F1 Team, kaza yapıyor

Piquet Jr.’ın kazası ise birçok aracın tam pit zamanında gerçekleşmişti ve bir tur daha atacak yakıtları bulunmamaktaydı. Dolayısıyla pilotlar el mahkum bir şekilde ceza almak pahasına araçlarını pite sürdüler. Pite giren pilotların çoğu piste geri dönse de şampiyonluk mücadelesi veren ve o noktada yarışı 1. sırada kontrol altında götüren Felipe Massa yakıt pompası ile birlikte pitten çıkmaya çalışınca pit yolunun sonunda kaldı. Sonrasında Ferrari mekanikerleri yakıt pompasını sökse de Massa, son sıraya düşmüş durumda, üstüne aldığı pitten geçme cezası ile yarışa devam etmek zorunda kalmıştı.

Bütün bu olanlardan sonra Alonso, önünde bulunan yarışın içinde kalmak için pite girmiş ve ceza almış veya pite girmemiş 4 pilotun hemen ardında 5. sıradaydı. O noktadan sonra yarışın doğal akışı ile birlikte 1. sıraya yükselip yarışın geri kalanında yerini koruyan Fernando Alonso, Renault’ya iki sene sonrasındaki ilk galibiyetini getirmişti. O günden bu güne ne zaman sorulsa Fernando Alonso bu yarışın kariyerinde aldığı en iyi galibiyet olduğunu söylemekte. Yarış sonrasında ortaya çıkacak onca şeye rağmen Alonso’nun çok iyi bir sürüş gerçekleştirmediğini söylemek, şüphesiz adaletsiz olur.

2008 sezonunda Singapur GP’deki zaferlerinden sonra Alonso ve Renault bir sonraki hafta Suzuka’da ikinci bir galibiyet daha aldılar, sezonu da 61 puanla 5. sırada tamamladılar. Kötü sezonun iyi kârı. Nelson Piquet Jr.ın da sezonu, sezonun geri kalanına göre daha iyi tamamladığı söylenebilir. Son 3 yarıştan 6 puan çıkaran Piquet Jr., 2009 için kontratı kaptı. 2009 sezonu ise, Renault için kabus gibi geçen 2007-2008 sezonlarından daha kabus gibi geçti.

Çok daha yavaş bir araca sahip olan Renault bütün sezon boyunca sadece bir kez podyuma çıkarken takımın kazandığı bütün puanlar, 7 numaralı araç ve pilotu Fernando Alonso tarafından kazanıldı. 2008’de idare edeilebilecek bir performans gösteren Nelson Piquet Jr., hiçbir yarışı ilk 10 içinden bitiremedi. Bu başarısız performansa ancak 10 yarış tahammül eden Flavio Briatore ve Renault, 10. yarış olan Macaristan GP’si sonrasında Nelson Piquet Jr.’ı takımdan gönderdi. Ancak yerine gelen Romain Grosjean da Piqeut Jr.’dan daha iyi bir performans göstermedi. Kalan 7 yarıştaki en iyi derecesi 13. olan Romain Grosjean’ın bu kötü performansı, kendisinin 2010 yılında gridin dışında kalmasına sebep oldu. Ancak Renault için en büyük problem ortaya henüz çıkmamıştı.

Nelson A. Piquet, Renault F1 Team, R28

Olaylar 30 Ağustos 2009 gününde, bir Brezilya televizyonunda çıkan bir iddia ile başladı. Bunun üzerine FIA, Piquet Jr.’ın vereceği ifadeler karşılığında herhangi bir yaptırım ile karşılaşmayacağını bildirdi. ve Nelson Piquet Jr. yaşananlar hakkında ifade vermeye başladı.

Verdiği ifadenin bir kısmının Türkçe çevirisi yazının girişinde sunulmuştur. Bu ifadede Briatore ve Symonds’ın, Piquet Jr.’a kazayı nerde nasıl yapacağına kadar anlattığı belirtilmiştir. Buna karşılık Renault, Nelson Piquet ve Nelson Piquet Jr. aleyhinde ‘karalama’ ve ‘şantaj’ yapıldığı iddiasıyla karşı dava açacağını açıklamıştır.

FIA Symonds’tan yaşananları paylaşmasını istemiş ve bu takdirde Symonds’ın davadan muaf tutulacağını belirtmiştir. Bunun üzerine Symonds, verdiği ifadede kaza fikrinin Piquet Jr.’dan çıktığını ifade etmiştir. Ancak bu ifadeden sadece bir gün sonra Times üzerinden yayınlanan Renault’un takım içi telsiz konuşmalarında durumun böyle olmadığı, Renault’nun kaza yapacağı yerden kaza yapacağı şekle kadar her konuda Piqeut Jr.’ı bilgilendirdiği anlaşılmıştır.

Yayınlanan bu delillerin ardından Renault yapılan suçlamalara itiraz edilmeyeceğini açıklamış, Symonds ve Briatore takımdan ayrılmıştır. Ve inanılmaz yoğun geçen 10 günün sonunda 21 Eylül 2009 tarihinde FIA, Renault’yu ertelemeli olarak 2 sene F1’den men ederken Symonds 5, Briatore ise ömür boyu F1’den men etti.

1 ay sonra Flavio Briatore, karara itiraz edeceğini açıkladı ve 5 Ocak tarihinde mahkeme, Briatore leyhinde 15 bin Euro tazminat ödenmesine ve F1 yasağının 5 yıla çekilmesine karar verdi. Bütün bunların ardından Renault, baş sponsorları olan ING Bankın sponsorluğunu kaybetti ve 2010 sezonu sonunda F1 takımının Lotus’a satıldığını açıkladı.

Nelson Piquet Jr. bütün yaşananlardan sonra bir daha Formula 1’de yarışma şansına erişemedi. 2015 senesinde Formula E şampiyonasının ilk sezonunda Sebastian Buemi’yi geride bırakarak serinin ilk şampiyonu oldu. Kendisi şuanda 37 yaşında ve Amerika kıtası başta olmak üzere yarışmak için koltuk avcılığı yapıyor.

Pat Symonds FIA tarafından verilen 5 yıllık yasağın sonucunda 2013 sezonu sonunda Williams ile F1’e geri döndü. 2014 ve 2015’teki başarılı araçların geliştirilmesinde payı bulunan Symonds, günümüzde F1’in baş teknik danışmanı olarak çalışmakta.

Flavio Briatore 2013’te yasağı bitmesine rağmen F1’e hiç dönmedi. Ama söylentilere göre her yarıştan önce bir akbaba olarak yarış pistinin üzerinde turlar atmaktaymış.

Fernando Alonso, çok şey yaşadı çok şey gördü. Ancak hepsi başka bir yazının konusu…

Yazar: Ali Uygar Çayak