Vettel: "Baba olmamla birlikte, olaylara bakış açım değişti"

Özel hayatını genellikle gizli tutan ve bu konuda konuşmayı pek sevmeyen Vettel'in 3 çocuğu var. Alman pilotun çocukları yedi, altı ve iki yaşındalar.

Vettel'e çocuklarının da kendisi gibi bir yarış pilotu olup olmasını istemediği soruldu. Alman pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu soruya şu an için hayır diyeceğim. Ayrıca bunun için daha çok zaman var. Çocuklarımın ne yaparlarsa yapsınlar mutlu olmalarını istiyorum. Tek beklentim bu."

"Çok ama çok paraya sahip olmasına rağmen mutsuz olan birçok insan gördüm. 'Bankadaki paranız arttıkça, mutluluğunuz da artıyor' formülü doğru değil."

"Mutluluk, yaptığınız işte eğlendiğinizde ortaya çıkıyor ve ben de çocuklarım için bunu istiyorum. Biliyorum, özellikle de kendiniz için fazlaca paranız olduğunda bu söylediklerim kulağa romantik geliyor ama ben buna inanıyorum."

"Eğer gerçekten pilot olmak isterlerse, onları bu alanda desteklerim ama pilot olmak istemezlerse de üzülmem."

Vettel, ardından ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı 2010 yılının ardından neler değiştiği hakkında konuştu.

"İlk olarak, yaşlandım. Yani aynı yerde kalmamış ve gelişmiş olmam gerek. Bazı şeyler içinizde uzun süre kalabiliyor ama büyüdükçe ve tecrübe kazandıkça bu konular hakkında daha açık bir şekilde konuşabiliyor ve bu sorunlarla direkt olarak mücadele edebiliyorsunuz."

"Bugün kesinlikle 11 yıl öncesine kıyasla farklı sorunlarla mücadele ediyorum."

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel'e, bir baba olmasının ardından F1'e ve çevresinde yaşananlara daha farklı bir şekilde bakmaya başlayıp başlamadığı soruldu. Dört kez dünya şampiyonu pilot, çocuk sahibi olmasıyla birlikte bakış açısının kesinlikle değiştiğini vurguladı.

"Bakış açım fazlasıyla değişti. Bir örnek vermek gerekirse; yarışmaya ilk başladığımda kimse kaskımın içinde neler söylediğime dikkat etmiyordu ama bu durum artık böyle değil. Yaşadığım duygulardan dolayı tepki alabiliyorum."

"Bence duygularınızı ortaya koymalı ve onları savunmalısınız ama 10 kere 'S******' diye bağırmak zorunda değilsiniz. Ayrıca kullandığım dille de çocuklarıma bir rol model olmak istiyorum."

"Ancak duygular önemli kalmaya devam edecek. Özellikle de sporlarda duygular önemlidir. Bazen mutlu, bazen üzgün, bazen kızgın olursunuz ve bunu göstermekte ayıp olan bir şey yok. Ancak duygularınızı nasıl gösterdiğiniz önemli."

Vettel'den son olarak takdir ettiği bir isim söylenmesi istendi. Alman pilot, iklim değişikliği sorunuyla bir an önce mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Greta Thunberg'in ismini verdi.

"Bir anda isim sayma konusunda iyi değilim ama elbette takdir ettiğim isimler var. Jenerasyonları sarsarak, daha iyi bir dünyaya sahip olmamız için insanlara ilham kaynağı olan insanlar var."

"Mesela, dünyamızdaki sorunlara dikkat çekmek için okula gitmeyen ve okul grevi yapan İsveçli bir kızın [Greta Thunberg] milyonlarca insanda farkındalık yaratabileceğini kim düşünürdü."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images