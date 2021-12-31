Red Bull, pit stop yaklaşımlarıyla nasıl en hızlısı olduklarını açıkladı

Red Bull, Max Verstappen'in Bahreyn Grand Prix'sindeki pit stopunu sadece 1.88 saniyede tamamlayarak, üst üste dördüncü kez en hızlı pit stop ödülünü aldı.

Sezon içerisinde yapılan kural değişiklikleri, bu sürenin yenilemeyeceği anlamına gelse de, bu Red Bull'u gridin en hızlısı olmaktan alıkoymadı.

Sportif direktör Jonathan Wheatley, Red Bull'u pit alanında bu kadar yenilmez yapan süreçten bahsetti ve pit ekibinde ne aradıklarını açıkladı.

RacingNews365'e konuşan Wheatley, "Rolümün en heyecan verici ve ilginç yönlerinden birinin, takımın pit stop performansına olan genel sorumluluğum olduğunu düşünüyorum."

"Bu hem iyi hem de kötü olabiliyor. İşler her zaman yolunda gitmiyor. Ancak bu benim çok fazla heyecan duyduğum ve yıllardır çok keyif aldığım bir şey."

"Takım olağanüstü bir dört yıl geçirdi, dört yıl üst üste DHL kupasını kazandı. Bence bu tutarlılık, en hızlı olma arzusu, yaptığımız işte en iyi olma ve aynı zamanda yaptığımız işte en güvenli olma arzusu, takımın içinde, kemiklerimizde ve DNA'mızda var." dedi.

Wheatley, pit ekibini oluşturan çalışanların en önemli özelliklerinden bahsetti.

"Temel olarak, özünde çok sağlam birini bulmalısınız, bu insan performansıdır."

"Pit-stop, genellikle bu ekipman veya şu ekipmanla karıştırılabilir ancak sonuçta bu bir insan çabasıdır."

"Bu yüzden bu insanların zihniyeti ve sağlamlığı üzerinde çok çalışıyoruz. Herhangi bir sakatlık olmasını istemezsiniz, ilk yarışta olan insanları son yarışta da görmek istersiniz."

"Formula 1'de yeni bir döneme giriyoruz, 2022 araçlarının 18 inç tekerleri oldukça büyükler. Şu ana kadar o tür lastiklerle bir pit stop denemesi bile yapmadık."

"Gelecek yıl tamamen farklı bir dinamik olacak. Tutarlılık sağlamak çok önemli olacak ve bütün kış bunun üzerinde çalışacağız."

Red Bull Racing Fastest Pit Stop Award celebrations Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, 22 yarışın 13'ünde yılı en hızlı pit stop ile bitirdi. Abu Dhabi'deki gergin finalde, Verstappen için 2.12 saniyelik pit stop süresiyle, pit alanının birincisi oldu.

Wheatley, takımının başardıklarıyla çok gururlandı.

Wheatley, en hızlı pit stop ödülünü alırken, "İnanılmaz gururluyum. Geçtiğimiz yıldan beri ekip çok fazla değişti."

"Sezon boyunca inişler çıkışlar oldu. Ancak ekip bir kez daha, kesinlikle başarılı oldu. Tüm yıl kaya gibi sağlamdılar."

"Bence bu takım performansının somut bir örneği. Sürücü dahil 22 çalışan var, her biri harika bir iş yapmak zorunda. Bu motivasyon ve tutarlılık, gerçekten motive olan bireylerden geliyor."

"Bence insani olarak mümkün olan en tutarlı pit stopları yapma çabalarımız, ekiptekilerin çıkardığı bu inanılmaz hızlı zamanlarla doğrulandı."

"Bir grup inanılmaz motive insanlara sahipseniz, bu ruha dayalı bir takım oluşuyor."

"İniş çıkışlarımız ve bir şeylerin tam olarak doğru gitmediği gerçekten yavaş pit stoplarımız oldu. Onlar kendilerini yeniden inşa ettiler, geri geldiler ve ben onlarla çok fazla gurur duyuyorum." dedi.