Stewart: "Abu Dhabi'de gördüklerimizde yanlış bir şey yoktu"

Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Jackie Stewart, geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'un konuğu oldu ve 2021 sezonunun son yarışında yaşananları değerlendirdi.

Stewart, öncelikle sezonu ve Verstappen'in şampiyonluğunu şöyle yorumladı: "Böyle bir sezona asla tanık olmadım, Formula 1'de böylesine olağanüstü bir sezon hiç olmadı."

"İki takım arasında harika bir sezon vardı. Ancak genel kitlenin ve yarış dünyasının bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Mercedes sporu yıllarca domine etti, bu yüzden yeni bir takımın kazanmasına ihtiyacımız vardı."

"Sezon sonunda Ferrari'nin podyumda olması güzel olsa da, onları yenebilecek tek takım Red Bull'du. Şahsen büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ve Verstappen bu yıl çok iyi bir iş yaptı."

"Eminim Lewis hayal kırıklığı yaşayacak ama yaşamamalı. O da harika bir yıl geçirdi."

Abu Dhabi GP'ye yönelik eleştiriler sorulduğunda Stewart, "Bana göre bu durum doğru şekilde ele alındı, doğru karar verildi ve içinde herhangi bir sinematik aktivite yoktu."

"Bu, Hollywood değildi, tamamen gerçekti ve taraftarlar bu gerçekliğin tadını çıkıyorlar. Spor tarihinde böyle bir son hiç görmemiştik." dedi.

Kırmızı bayrağa ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Stewart, "Hayır, hayır. Kırmızı bayrak için ortada hiçbir sebep yoktu." dedi.

Stewart, tıpkı Alain Prost'un daha önce söylediği gibi, Verstappen'in ilk şampiyonluktan sonra daha iyi olacağını düşünüyor.

"Şampiyonluğu kazandığınızda, asla yapamayacağınızı düşündüğünüz bir şeyi yapmış oluyorsunuz.. Bunu başardığınıza göre, artık biraz daha rahatlıyorsunuz. Şahsen bunu hissettim."

"İkinci ve üçüncü şampiyonluğumu kazanmak için daha rahat savaştım ve sonra da çok geçmeden emekli oldum. Kazanıp ayrılmak her şeyden güzeldi ve asla geri dönmedim."

Spor hakkında da yorum yapan Stewart, "Bence Formula 1 çok güçlü konumda ve parlak bir geleceği var. Stefano Domenicali, birinci sınıf bir iş çıkarıyor, spor giderek daha çok büyüyor" dedi.

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius