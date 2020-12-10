Vettel, "araca uymayan" Abu Dhabi'de Ferrari'ye iyi şekilde veda etmek istiyor

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi Grand Prix'siyle birlikte Ferrari kariyerini sonlandıracak.

Alman pilot 2014 sonunda Ferrari'ye katılmıştı ve geride kalan 6 yılda hiç şampiyonluk sevinci yaşayamazken, 14 galibiyet aldı.

Vettel, Abu Dhabi GP öncesi şöyle konuştu: “Abu Dhabi hiçbir zaman araçlarımıza tam olarak uyan bir pist olmadı. Bu yüzden bizi ilginç bir savaşın beklediğini düşünüyorum."

"Ancak her zaman olduğu gibi elimden geleni yapacağım ve takımla olan son yarışımdan umarım keyif alabilir ve mümkün olan en yüksek sonucu elde edebiliriz."

"Scuderia Ferrari ile olan yıllarımda, gerçekten çok şey öğrendik ve bizim için harika bir yolculuk oldu. İnişler ve çıkışlar yaşadık. İki kez şampiyonluğu kazanmaya çok yakındık ama olmadı. Birlikte 14 yarış kazandığımız için mutluyum ama kesinlikle daha fazlasını istiyoruz."

"Bu hafta sonu, son altı yıldır bana olan büyük destekleri için takıma ve tüm Ferrari fanlarına teşekkür etmek için özel bir kask kullanacağım."

"Önümüzdeki yıl farklı renkler giyiyor olmam, Ferrari'deki dostlarımla sohbet etmeme engel olmayacak."

Charles Leclerc ise şunları ekledi: "Oldukça zor bir sezonun sonuna geldik. Bu pist hiçbir zaman Ferrari'nin lehine olmadı, hatta podyuma çıkmayı başardığımız geçen yıl bile bizim lehimize değildi."

"Bu yıl burada iyi bir sonuç almak daha da zor olacak, çünkü üç sıra grid cezam var. Kendi adıma, sezonu iyi bir performansla bitirmek istiyorum. Bu yüzden mühendislerimle beraber en iyi şekilde hazırlanacağım ve tüm stratejik olasılıkları inceleyeceğim."

"Bu, aynı zamanda Seb'in takımla olan son yarışı ve bu yüzden bazı açılardan bir dönemin sonu olacak. Bu özel anı kutlamak adına, ikimizin de harika bir yarışa sahip olması güzel olurdu. Ferrari tarihinde çok önemli bir role sahipti ve takımdaki son yarışını, kariyerine yakışır bir sonuçla bitirmeyi hak ediyor. "