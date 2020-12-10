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Formula 1 / Son dakika

McLaren, şirketi yeniden yapılandırmaya devam ediyor

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McLaren, şirketi yeniden yapılandırmaya devam ediyor
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

McLaren tüm şirket için, Formula 1 takımındaki hisselerinin bir kısmını da satmalarını içeren 500 milyon Pound’luk finans planı üstünde çalışmaya devam ediyor.

Financial Times’ın haberine göre McLaren Grubu elde ettiği parayı arttırmak için resmi bir halka arz gerçekleştirmeden özel şirketleri halka açabilen bir “Özel Amaçlı Satın Alım Şirketi’nden” (SPAC) yardım alabilir.

Otomotiv markası, yarış takımı ve teknoloji kolu olan McLaren; koronavirüs pandemisinin yarattığı finansal krizden büyük şekilde etkilenmiş durumda.

Haziran ayında McLaren Bahreyn Ulusal Bankası’yla nakit para ihtiyacını karşılamak için 150 milyon Pound’luk bir kredi anlaşması yaptı.

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Bu anlaşma şirketin pandeminin ilk darbelerini atlatmasını sağlasa da McLaren’ın koronavirüs pandemisi öncesindeki durumuna dönmesi için halen yol araçlarının satışından ve F1 gelirlerinden gelecek paraya ihtiyacı var.

Finansal durumunun kısa sürede değişmeyeceğini bilen McLaren kısa vadede şirketin geleceğini sağlamlaştırmak için farklı seçeneklere bakıyor.

McLaren Automotive yönetim kurulu üyesi Mike Flewitt, Financial Times’la röportajında: “Tüm şirketi yeniden yapılandırmamız gerekiyor.”

“Bu seneye girerken arkamızda otomotiv endüstrisinde 2 başarılı yılı gerimizde bırakmıştık fakat bu tür bir krizi atlatacak nakde sahip değildik.”

Herhangi bir seçenek gözden çıkarılmadı ve yatırımın; özel hisse fonları, bireyler, aileler, bağımsız varlık fonları veya ABD temelli SPAC’lardan gelmesi ihtimaller arasında.

Flewitt devam etti: “Hisse sahiplerimizle ortak vizyona sahip yatırımcılar arıyoruz, hem yapılanma hem şirketin yönü hem de orta vadeli hedefleri açısından.”

McLaren borcunu ödeyebilme yolunda biraz daha gelir elde edebilmek için şu anda Woking’deki fabrikasını satmış ve geri kullanabilmek için uzun vadeli kiralamış durumda.

Daha fazla para, takımlar şampiyonasında Racing Point’le 3.lük için başarılı bir mücadelenin içindeki F1 takımlarının satışından da gelebilir.

Şu anda McLaren grubunun %56’sı Bahreyn merkezli Mumtalakat Holding’e, %14’ü Mansour Ojjeh’e ve %10’u Michael Latifi’ye aitken şirketin kalan %20’si küçük hisse ortakları arasında bölüşülmüş durumda.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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