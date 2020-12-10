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Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "2021 F1 lastiklerinin eleştirilmesine iletişimsizlik yol açtı"

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Pirelli: "2021 F1 lastiklerinin eleştirilmesine iletişimsizlik yol açtı"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Pirelli eleştiriler sonrasında 2021 lastiklerinin Abu Dhabi'de 2. antrenman seansında yapılacak testleri öncesinde Formula 1 pilotlarıyla iletişimlerini geliştireceklerini söyledi.

Yenilenen lastikleri Bahreyn GP’de tüm takımlara test ettirdikten sonra özellikle pilotlardan eleştiri yağmuruna tutulan Pirelli’ye özellikle 2020 lastiklerine göre performans düşüşü olduğu söylenmişti.

Pirelli ise bunun sonrasında pilotlara yeni lastiklerin dayanıklılık yönünden geliştirilmesi için değiştirildiğini ve 2022’de 18 inçlik yeni lastiklerle gelecek performans artışlarını anlatan “hedef mektubu” ile bağlantısı olmadığını açıklamakta yetersiz kaldıklarına karar kıldı.

Bahreyn’de her pilota her 2 Cuma antrenman seansında kullanmaları için ikişer set C3 hamurundan verilmişti fakat bu hafta sonu tek 1 set C4 hamuru verilecek ve 2. antrenman seansında en az 8 tur kullanılması istenecek.

Pirelli F1 patronu Mario Isola: “Bu hafta sonu testi daha iyi hazırlamalıyız. Bu önemli çünkü biraz yanlış anlaşılma oldu ve muhtemelen sürücülere Bahreyn’deki testin hedefini açıklamadık.”

“Bu tuhaf sezonun başlangıcından itibaren amacımızın bu yeni araçlarla her hafta sonu gördüğümüz artan gerilme seviyesiyle başa çıkabilecek bir lastik üretmek olduğu konusunda hemfikiriz. "

“Ve gelecek sene aracın tabanında teknik regülasyonlarla bir değişim olsa bile takımların yere basma gücündeki eksikliği tamamlamak için daha sıkı çalıştığını ve muhtemelen senenin başında şu anki yere basma kuvvetinden çok uzak olmayan bir rakam yakalayabileceklerini biliyoruz.”

“Bu sebeple bu geliştirmelerle paralel şekilde ilerleyecek yeni lastik dizaynı üstünde uğraşmayı kabul ettik. Hatta örnek verecek olursam, bu yeni lastikler daha düşük basınçlarda kullanılabiliyor.”

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Pirelli, Bahreyn’de pilotların en büyük şikayetlerinden birisinin önden kayma olduğunu söyledi.

Takımlara bunun olabileceği ve araçlarını bunu dengeleyecek şekilde ayarlamaları istenmişti ama testler normal bir yarış hafta sonunda yapıldığı için bazı takımlar bunu yapmama kararı aldı..

Aynı zamanda araçlarını değiştirmeyerek yeni lastikler hakkında daha çok şey öğrenebileceklerini de düşündüler.

Isola: “Yeni dizaynın mevcut lastiklere göre farklı bir dengesi olduğunu da biliyoruz, dengede herhangi bir değişiklik yapmadan 2021 lastiklerini takarsanız daha çok önden kayma yaşarsınız.”

“Fakat bazı takımlar bunu yapmayı tercih etti çünkü bizim için gelecek sene adına bu verileri toplamak önemliydi. O yüzden herhangi bir şey değiştirmek istemediler. Sadece lastikleri taktılar.”

“Bir de hafta sonunun ortasında olduğumuzu da hesaba katmalısınız. Mercedes şampiyonluğu kazanmıştı fakat diğer takımlar henüz şampiyonadaki sıralamaları için mücadele ediyordu. Yani yarış hafta sonunda başka şeylere odaklanmış durumdaydılar.”

“O yüzden aracın dengesini oturtmak için gerekli zamanı ayırmalarına imkan yoktu; yeni lastiği anlamaları, belki farklı basınçlar denemeleri gibi.”

“Ve bazı takımlar da 2020 ve 2021’leri arka arkaya kullanmaya karar verdi, herhangi bir değişiklik yapmadan aynı basınç ve aynı düzenle, yeni lastiği anlamaya çalışmak için.”

“Aynı zamanda muhtemelen öndeki yere basma gücünü de etkileyen yeni profile sahip ön lastikler olduğunu da unutmayın. Bu yüzden daha çok önden kayma vardı.”

“Ama önemli olan bu yeni özellikteki lastiklerden dayanıklılık açısından, getirme kararımızı destekleyecek sonuçlar alıyoruz.”

“Yani iyi iletişim de bunun bir parçası; sürücülere ne yapmak istediğimizi, neyi elde etmeyi amaçladığımızı, neyi hissetmeleri ve bize bildirmeleri gerektiğini açıklamalıyız.”

“Ve bunu doğru şekilde yaptığımızı düşünmüyorum. Bu yüzden bu yorumları aldık.”

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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