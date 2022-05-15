Vettel: "Almanya takvime döndüğünde burada olacak mıyım bilmiyorum"

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Sebastian Vettel, söz konusu kendi ülkesinde düzenlenen yarışlar olduğunda şansı yaver gitmeyen isimlerden birisi.

Kariyerinin başından bu yana birlikte yarıştığı Lewis Hamilton'ın sekiz Britanya GP'si zaferine karşın, Vettel kendi ülkesinde yalnızca bir kez galibiyete ulaşabildi (2013 Almanya GP, Nürburgring).

Son Almanya GP'si 2019'da yapılırken, -son sıradan başlayan Vettel o yarışı 2. sırada tamamlamıştı-, yarış o zamandan beri finansal nedenlerden dolayı takvimde yer almıyor.

Almanya GP'sinin potansiyel geri dönüşünden son bahseden isim olan F1 CEO'su Stefano Domenicali ise, Audi ve Porsche'nin spora girişiyle birlikte Almanya'ya dönüş için istekli olduğunu dile getirmişti.

Ancak kariyerinin son demlerini yaşamakta olan Vettel, kariyeri bitmeden bir daha Almanya'da yarışıp yarışamayacağından emin değil.

Vettel, "Almanya takvime döndüğünde burada olur muyum bilmiyorum, ancak uzun yıllar boyunca Almanya'da yarışma ayrıcalığına sahip oldum."

"Sonuç itibariyle, gittiğimiz diğer yerlere bakarsanız, Almanya'nın F1 için bu kadar para ödemeye hazır olmadığını düşünüyorum. Bu kadar basit." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel ayrıca F1'in ABD'de ve Orta Doğu'da ufkunu genişletmesinin ardından finansal zorlukların yalnızca Almanya ile sınırlı kalmayacağını düşünüyor.

Dört kez dünya şampiyonu, "Diğer bölgeler, Avrupa'daki diğer ülkeler takvimde kalma mücadelesi veriyor."

“Spa buna çok büyük bir örnek, geçen yıl yağmurdan ötürü yarışın iptal olması ve insanların biletlerini geri alamamaları çok yazık."

"Fakat bunun için pist yönetimini suçlamak bence yanlış olur çünkü zaten ilk etapta kaybettikleri parayı telafi etmeye çalışıyorlar. Yani bilmiyorum, sporun yönetim kısmında değilim, iş planını veya hedefleri ben belirlemiyorum."

"Aynı zamanda gittiğimiz ve gideceğimiz yeni pistleri de görebilirsiniz, yeni yerler keşfetmek harika ama aynı zamanda sporun para odaklı bir gelişim eğrisi izlediğini de gösteriyor."

"Almanya'nın takvimde olmaması utanç verici, Spa'yı kaybetmek de utanç verici olurdu. İspanya'yı kaybetmek de aynı şekilde, şu anda bu konu hakkında konuşuluyor. Bundan böyle bu ülkeler yüksek giriş ücretlerini ödemeye hazır olmadıkları takdirde takvimden düşecekler. Bu utanç verici.

"Elbette, Silverstone gibi, Monza gibi garanti altında olduğunu düşündüğümüz yarışlar da var, fakat işin nereye gideceğini bilmiyorum. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını göreceğiz."

"Almanya takvime geri dönseydi harika olurdu, ancak bundan şüpheliyim." dedi.