Hamilton, "En Çok Kazanan 10 Sporcu" listesindeki yerini kaybetti

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Yedi kez dünya şampiyonu daha önce iki kez en çok kazanan sporcular listesinde yer aldı: 2017'de 10, 2021'de ise 8. olarak.

2021'de Hamilton'ın pist üstünde ve pist dışında kazandığı miktar -Forbes'e göre- 82 milyon dolar.

Bu senenin listesinde 10. sıradaki isim olan Giannis Antetokounmpo'nun geliri 80.9 milyon dolar, dolayısıyla bu rakama ulaşamayan Hamilton'ın gelirinin son birkaç ayda biraz düşmüş durumda olduğu söylenebilir.

Listenin en tepesinde Arjantinli futbolcu Lionel Messi yer alıyor. Messi, birtakım finansal sebeplerden ötürü 2005'ten bu yana formasını giydiği Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalmış ve Paris Saint-Germain'e geçmişti.

Hamilton ile birlikte geçtiğimiz sene listenin tepesinde yer alan Conor McGregor da liste dışına düşerken, bazı isimler yerlerini korudu.

Bu isimlerden biri Hamilton'ın yakın olduğu NFL efsanesi Tom Brady. Brady, Miami GP'sinden önce Hamilton ile golf oynamış ve Mercedes pilotu ile ortak bir röportaj vermişti.

Hem 2021'de, hem 2022'de listede bulunan diğer isimler ise NBA yıldızları LeBron James ve Kevin Durant, tenis efsanesi Roger Federer ve iki diğer futbolcu -Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo ve Messi'nin takım arkadaşı Neymar.

Lewis Hamilton, Mercedes with Tom Brady Fotoğraf: Mercedes-Benz

Forbes, geçtiğimiz Temmuz ayında, yarış kontratlarına göre hazırlanmış bir "en çok kazanan 10 Formula 1 pilotu" listesi hazırladı.

Hamilton şaşırtıcı olmayan bir şekilde listenin zirvesinde yer alırken, Max Verstappen ikinci, Fernando Alonso ise üçüncü sırada yer aldı.

Forbes'in "en çok kazanan 10 sporcu" listesinin tam hali ise şu şekilde:

1- Lionel Messi, $130m

2- LeBron James, $121.2m

3- Cristiano Ronaldo, $115m

4- Neymar, $95m

5- Stephen Curry, $92.8m

6- Kevin Durant, $92.1m

7- Roger Federer, $90.7m

8- Canelo Alvarez, $90m

9- Tom Brady, $83.9m

10- Giannis Antetokounmpo, $80.9m