Hamilton: "Tüm bu olumsuzluklar, yeniden elde edeceğimiz başarının tadını daha da güzelleştiriyor"

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Geçtiğimiz sezon Max Verstappen ile sıkı bir şampiyonluk mücadelesi veren Hamilton, kuralların değişmesi ve Mercedes'in ilk aşamada kurallara yeterince iyi ayak uyduramaması sonucu kendini orta sıralarda buldu.

Yeni takım arkadaşı George Russell da Hamilton için işleri kolaylaştıracağa benzemiyor, genç pilot ilk beş yarışın ardından şampiyonayı Hamilton'ın iki sıra ve 23 puan önünde dördüncü götürmekte.

RacingNews365.com'a konuşan Hamilton, Miami hafta sonunda "yaşadığı zorlukların ışığında kimden ilham aldığı" sorulduğunda, "Şu ana dek birisine özellikle odaklandığımı söyleyemem."

"Etrafıma bakıyorum ve gördüğüm olumsuzlukları görmezden gelmeye çalışıyorum; haberlere de pek bakmıyorum."

"Gridde çok fazla ilham verici karakter var, asla pes etmemek, zorlamaya devam etmek, sadece bunlar bile birer ilham kaynağı."

"Bu ekiple çalışmayı seviyorum. Herhangi bir takımın bir parçası olmak büyük bir ayrıcalık, birçok insan ortak bir amaç için birlikte çalışıyor ve herkes birbirinin daha da iyi olması için çabalıyor." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton kısa süre önce sosyal medyada "Şaheserim üzerinde çalışıyorum, ne zaman biteceğine ben karar vereceğim" gibi iddialı bir paylaşımda bulunmuştu.

Bu, Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun "Hamilton 2021 sezonunun ardından emekliliği düşünmeliydi" ve Mika Hakkinen'in "Hamilton takım değiştirmek isteyebilir" gibi açıklamalara bir cevap niteliğindeydi.

Hamilton ise, moralleri yüksek tutmak için bir araya gelen Mercedes kampındaki bazı "harika konuşmalara" dikkat çekti.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Bu zor zamanlarda herkesin bu kadar destekleyici olması inanılmaz, bu çocuklarla birlikte en inanılmaz zamanları yaşadık."

"Birkaç kötü yarış bizi durduramayacak. Burası birleştiğimiz, birey olarak kendimiz hakkında daha çok şey öğrendiğimiz, olgunlaştığımız bir yer."

"Bu, eninde sonunda yeniden elde edeceğimiz nihai başarının tadını daha da güzelleştiriyor."