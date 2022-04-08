Vettel 5 bin euro para cezası aldı

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İlk antrenman seansının bitimine 15 dakika kala motor sorunu yaşayan Vettel, 10. virajda aracını kenara çekti ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Damalı bayrağın çıkmasının ve pist üstünde herhangi bir araç kalmamasının ardından Vettel, pite geri dönmek için görevlilerden birisinin scooter'ını aldı ve normal pisti kullanarak garaja döndü.

FIA bunun üzerine soruşturma başlattı çünkü kurallara gereği sürücülerin yarış kontrollerden gerekli izinleri almadan böyle bir şey yapması yasaktı.

Cuma akşamı hakemler, Alman pilota scooter macerası nedeniyle 5 bin euro para cezası verdiler.

Vettel, piste çıkmak adına görevliden izin aldığını söylese de, hakemler o görevlinin veya Vettel'in, pistin kendisinin kullanılması konusunda yarış kontrolden onay almadığını belirlediler.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, F1'in sportif düzenlemelerinin 26.7 maddesini ihlal ettiği için 5 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Cuma günkü seanslar Vettel için pek iyi geçmedi. Aslına güne iyi başlayan Vettel, ilk seansın sonlarına doğru yolda kaldı ve motordaki sorun nedeniyle ikinci seansın tamamını kaçırdı.