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Hamilton ve Stroll ceza almadı, Tsunoda kınama aldı

Hakemler, ikinci antrenman seansındaki olayları değerlendirmelerinin ardından Yuki Tsunoda'ya kınama verirken, Lewis Hamilton ve Lance Stroll'e herhangi bir ceza çıkmadı

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton ve Stroll ceza almadı, Tsunoda kınama aldı
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FIA, ikinci antrenman seansının ardından üç farklı olayı inceleme kararı almıştı. Buna göre Lewis Hamilton, Lance Stroll'ü, Stroll de Sainz'ı etkilediği için inceleme altındaydı.

Ayrıca Yuki Tsunoda, ikinci virajdan sonra Carlos Sainz'ı incelediği için hakemler tarafından görüşmeye çağrılmıştı .

Üç sürücü  hakemlerle görüştü ve yaşadıkları olayların video kayıtları ve telemetrileri incelendi. Sonuç olarak Hamilton ve Stroll'e ceza çıkmadı.

Fakat Tsunoda, Sainz'la yaşadığı olayda rakibini engellediği için kınama aldı. Bu, Tsunoda'nın bu yılki ikinci kınaması oldu. 

Japon pilot, Bahreyn GP'de de yine rakibini engellediği için kınama almıştı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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