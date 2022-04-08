Alonso: "Çözmemiz gereken bazı sorunlar var"

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Alpine cuma günkü antrenman seanslarında üçüncü en iyi takım görüntüsü çizerken, Fernando Alonso ikinci seansta sürpriz şekilde dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Bir ara liderliğe kadar çıkan Alonso, cuma günü gösterdikleri güçlü performansa rağmen özellikle uzun sürüşlerde çözülebilecek bazı sorunlar olduğunu düşünüyor.

İspanyol pilot, "İlk antrenmanda biraz zaman kaybetmemize neden olan bazı küçük sorunlar yaşamamıza rağmen oldukça normal bir gün geçirmeyi başardık."

"Çok sayıda tur attık ve her iki seansta da büyük miktarda veri topladık. Özellikle dolu depoyla attığımız uzun sürüşlerde çözmemiz gereken bazı sorunları vardı."

"Bugün herkes çok yakındı. Haas ve Alfa Romeo ile mücadele ettiğimizi görüyoruz, uzun sürüşlerde hızlılar ve bizimle mücadelenin içerisinde olacaklar."

"Bu nedenle küçük değişiklikler sıralama turlarının üçüncü bölümü için büyük fark yaratacak." dedi.

Nerede gelişebilecekleriyle ilgili Alonso, "Orta sektörde maalesef sadece bir viraj var. Son sektörde biraz daha iyi olmak hoşumuza giderdi! Yine de sorun değil."

"Lastikleri ve ayarları biraz daha iyi anlamamız gerekiyor ama yarın neler olacağını göreceğiz. Her şeye rağmen bence iyi bir gün geçirdik." dedi.

Alonso, yapılan değişikliklere rağmen geçiş fırsatlarının Melbourne'de yine oldukça düşük olacağına inanıyor.

"Pisti dün inceledim ve değişikliklerin olumlu olduğunu düşünüyorum. Bugün sürüş yaparken sahip olduğum hissiyat oldukça iyiydi. Artık tur, öncesine göre daha hızlı fakat daha fazla geçiş olacak mı emin değilim. Bence geçiş yapmak hâlâ zordu çünkü burası dar ve zor bir pist."

"Bekleyip görmemiz gerekiyor fakat bence pazar günü geçiş yapmak zor olacak."

Fernando Alonso, Alpine A522, runs wide Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images