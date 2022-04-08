Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Leclerc: "Pole pozisyonu için araçtan her şeyi çıkarmamız gerekecek" Sonraki / Vettel 5 bin euro para cezası aldı
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Alonso: "Çözmemiz gereken bazı sorunlar var"

Alpine pilotu Fernando Alonso, cuma günü pozitif geçen antrenmanlara rağmen bazı alanlarda ilerleme kaydedebileceklerini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Çözmemiz gereken bazı sorunlar var"
Haberi dinle

Alpine cuma günkü antrenman seanslarında üçüncü en iyi takım görüntüsü çizerken, Fernando Alonso ikinci seansta sürpriz şekilde dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Bir ara liderliğe kadar çıkan Alonso, cuma günü gösterdikleri güçlü performansa rağmen özellikle uzun sürüşlerde çözülebilecek bazı sorunlar olduğunu düşünüyor.

İspanyol pilot, "İlk antrenmanda biraz zaman kaybetmemize neden olan bazı küçük sorunlar yaşamamıza rağmen oldukça normal bir gün geçirmeyi başardık."

"Çok sayıda tur attık ve her iki seansta da büyük miktarda veri topladık. Özellikle dolu depoyla attığımız uzun sürüşlerde çözmemiz gereken bazı sorunları vardı."

"Bugün herkes çok yakındı. Haas ve Alfa Romeo ile mücadele ettiğimizi görüyoruz, uzun sürüşlerde hızlılar ve bizimle mücadelenin içerisinde olacaklar."

"Bu nedenle küçük değişiklikler sıralama turlarının üçüncü bölümü için büyük fark yaratacak." dedi.

Nerede gelişebilecekleriyle ilgili Alonso, "Orta sektörde maalesef sadece bir viraj var. Son sektörde biraz daha iyi olmak hoşumuza giderdi! Yine de sorun değil." 

"Lastikleri ve ayarları biraz daha iyi anlamamız gerekiyor ama yarın neler olacağını göreceğiz. Her şeye rağmen bence iyi bir gün geçirdik." dedi.

Alonso, yapılan değişikliklere rağmen geçiş fırsatlarının Melbourne'de yine oldukça düşük olacağına inanıyor.

"Pisti dün inceledim ve değişikliklerin olumlu olduğunu düşünüyorum. Bugün sürüş yaparken sahip olduğum hissiyat oldukça iyiydi. Artık tur, öncesine göre daha hızlı fakat daha fazla geçiş olacak mı emin değilim. Bence geçiş yapmak hâlâ zordu çünkü burası dar ve zor bir pist."

"Bekleyip görmemiz gerekiyor fakat bence pazar günü geçiş yapmak zor olacak."

Fernando Alonso, Alpine A522, runs wide

Fernando Alonso, Alpine A522, runs wide

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Pole pozisyonu için araçtan her şeyi çıkarmamız gerekecek"
Önceki haber

Leclerc: "Pole pozisyonu için araçtan her şeyi çıkarmamız gerekecek"
Sonraki haber

Vettel 5 bin euro para cezası aldı

Vettel 5 bin euro para cezası aldı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc ve Perez'e ceza çıkmadı, Tsunoda kınama aldı! Avustralya GP
Formula 1

Leclerc ve Perez'e ceza çıkmadı, Tsunoda kınama aldı!

WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı Aragon
World Superbike

WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı

Leclerc hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı! Avustralya GP
Formula 1

Leclerc hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Son Haberler

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde
Formula 1 Formula 1

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.